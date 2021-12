Un tuffo nella vasca dei campioni 

Ma le personalità di spicco in casa Esperia non terminano certo qui, basti pensare a Stefano Garau, già compagno di fatiche di Congia all’Antares e con ampi margini di miglioramento dai 50 ai 200 rana, Margherita Sanna, brava nell’ottenere il minimo sui 100 rana per i Criteria Juniores, le gemelle Beatrice e Sofia Argiolas, il ranista Leonardo De Agostini, Alessandro Celli in grado di rendere bene dai 200 ai 1500 stile libero, l’eclettico Michele Serra la cui completezza in tutti gli stili lo proietta verso un futuro sui Misti. Tra i fiori all’occhiello del club granata spiccano anche le veterane Sophia Dubois, Maria Murru, Gaia Lugas che, assieme alla Zucca, hanno sbaragliato la concorrenza agli ultimi campionati regionali nella 4x50 mista siglando il nuovo record Assoluto.

Un trionfo di peso, il decimo inanellato consecutivamente dal club granata, ricco di talenti da tenere d’occhio: su tutti Fabio Dalu, attualmente negli States per motivi di studio, quest’anno capace di fare suoi ben tre titoli italiani Assoluti nella 2,5 km in acque libere e sugli 800 e 1500 stile libero, a cui si aggiungono Samuele Congia, campione italiano la scorsa estate sui 50 stile Juniores e sesto agli europei di categoria, al primo anno tra le file dell’Esperia, e la primatista sarda Francesca Zucca, ranista di appena sedici anni capace di ritagliarsi il ruolo di reginetta d’Italia facendo suo il titolo Under 18 sui 100.

Il loro quartier generale è la piscina di via Pessagno a Cagliari, in cui per sei giorni alla settimana smuovono l’acqua con bracciate tenaci. Bracciate che hanno consentito agli alfieri dell’Esperia di dominare i campionati sardi Assoluti invernali in vasca corta, sabato e domenica scorsa nell’impianto di Terramaini, con il sontuoso punteggio di 1043 punti, infliggendo quasi seicento punti di distacco alla seconda classificata, la Sport Full Time (474,75).

Non solo vasca

Tanti talenti

Sinergia tra tecnici

Quello esperino è un gruppo motivato, che guarda lontano perché consapevole di avere solide basi su cui lavorare. Dalla sua ha quattro tecnici di caratura: due di grande esperienza, quali sono Marco Cara e Alessandro Porcu, e due giovani che crescono seduta dopo seduta ovvero Mauro Coni e Marco Melis. Il tutto arricchito dal prezioso contributo di Paolo Giacobbe, ex ostacolista di buon livello, che cura la preparazione atletica dei nuotatori esperini.

Fiducia reciproca e caparbietà: sono i punti cardine di un club ambizioso ma con i piedi per terra. «Ci confrontiamo quotidianamente, consci del fatto che lo scambio di impressioni tra gli allenatori è fondamentale per la crescita dei ragazzi», concludono in coro. «Non bisogna bruciare le tappe, i giovani devono maturare senza fretta. Obiettivi? Vedremo nel corso della stagione, per adesso continuiamo a lavorare consapevoli che, come diceva il grande Pietro Mennea, la fatica non è mai sprecata e che lo sport, nonostante i sacrifici, permette di sognare superando ogni limite».

