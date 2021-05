Un truffatore gli svuota il conto 

La pandemia ha aumentato gli acquisti su internet e fatto aguzzare l’ingegno dei truffatori che stanno organizzando truffe sempre nuove e più accurate. Gli agenti della squadra mobile, dopo un’indagine, hanno denunciato un giovane pakistano di 20 anni, residente a Milano, per aver svuotato il conto corrente postale di un Oristanese. Attraverso un link il truffatore è riuscito a rubare i dati di un conto corrente ed effettuare in suo favore un bonifico di 2.500 euro.

Il raggiro

La vittima aveva ricevuto sul proprio cellulare un Sms nel quale gli veniva comunicato che la sua carta bancomat sarebbe stata bloccata e non avrebbe potuto più effettuare alcuna transazione. Per ripristinarla sarebbe stato necessario cliccare su un link inviato per messaggino. L’oristanese ha dunque effettuato l’accesso e inviato i dati richiesti, fornendo di fatto i propri dati sensibili al truffatore che si era cosi appropriato del denaro con un bonifico.

La denuncia

L’ignara vittima si era però accorta della truffa ed aveva denunciato la vicenda all’ufficio antifrode di Poste Italiane. È così riuscito a recuperare il denaro, mentre il pakistano è stato denunciato alla procura della Repubblica per furto e frode informatica. Ma la Questura lancia nuovamente l’allarme e spiega che su internet viaggia una nuova insidia informatica.

L’appello

«I truffatori avvalendosi di prestanome – spiega il capo della squadra mobile Samuele Cabizzosu - contattano le loro vittime che pubblicano inserzioni su internet per la vendita di oggetti di seconda mano. Gli invitano quindi a recarsi in bancomat per ricevere il compenso stabilito. All’acquirente viene proposto un sistema di incasso più veloce rispetto ai tradizionali canali, quali bonifici o ricariche di carte prepagate. Il malfattore, approfittando dell'inesperienza della vittima, la induce a digitare una serie di numeri sulla tastiera del bancomat, che il truffatore indica come codici per effettuare l'operazione. In realtà questi numeri – aggiunge Cabizzosu - non sono altro che quelli relativi ad una carta di credito, sulla quale vengono ricaricati i soldi dall'ingenua vittima». Al fine di evitare questi inconvenienti, si suggerisce di verificare sempre l'effettiva autenticità dell'operazione. Per le transazioni tra privati, si consiglia di utilizzare sempre i canali tradizionali, più sicuri».

