Un tiro alla fune da quattro miliardi 

Un tesoretto da 4 miliardi e i partiti in pressing sul Governo per scegliere come usarlo in Parlamento. Dal superbonus agli incentivi auto, i gruppi alla Camera e al Senato chiedono voce in capitolo, temendo di fare solo i notai delle scelte dell’esecutivo, visto il numero di decreti legge che sono stati chiamati a esaminare, anche in queste settimane, e i pochi margini avuti finora per intervenire.

In questo caso i fondi ci sono, manca solo la certificazione dell’Agenzia delle entrate: le domande di contributo a fondo perduto, infatti, sono state parecchio inferiori alle attese (circa 2 milioni quando se ne aspettavano almeno 3). Il ministero dell’Economia vorrebbe in gran parte utilizzare le risorse per rafforzare alcune delle misure di sostegno anti-Covid, ma gli appetiti dei partiti sono di gran lunga più variegati.

In Parlamento

La prima prova ci sarà con l’esame dei decreti legge per il fondo complementare al Recovery Plan e Sostegni bis. Qualche tensione si è già registrata a Palazzo Madama, dove il timing per l’ok al Fondo da oltre 30 miliardi sta subendo qualche ritardo: una riunione di maggioranza è stata infatti interrotta senza riuscire a trovare l’intesa. I partiti, ciascuno con i propri dossier, vorrebbero già utilizzare il treno di questo decreto per dare i primi segnali: c’è chi punta a usare il Fondo di sviluppo e coesione che è stato rimpinguato con oltre 15 miliardi. Ma non vi sarebbe la disponibilità della ministra Mara Carfagna a usarlo per obiettivi diversi da quelli per cui è stato assegnato. Insomma, i fondi Fsc non sono e non possono essere un bancomat.

Difficile anche spostare risorse da un ministero all’altro: si tratta perlopiù di investimenti che sottostanno alle stesse regole del Recovery. Spazio per ritocchi, se ci sarà, si potrebbe quindi concentrare solo su norme di carattere ordinamentale, con zero impatto sui conti. Intanto alla Camera i deputati possono contare su almeno 800 milioni, dote prevista dall’inizio per le modifiche parlamentari al Sostegni bis. Si punterà a incrementarla, ma è possibile che le risorse ulteriori vengano usate solo per irrobustire gli aiuti alle imprese più penalizzate dal Covid.

La tassazione

Altro fronte aperto è la riforma del fisco. Mancano ormai tre settimane e poi il Parlamento dovrà mettere nero su bianco le proprie proposte in vista del lavoro di sintesi che spetterà al Mef e a Palazzo Chigi. Le differenze fra le forze politiche sono molto ampie ma su un dato sembrano tutti concordare: la necessità di rivedere la tassazione Irpef sul terzo scaglione, dove il balzo di aliquota (si passa dal 27 al 38%) è troppo grande. «Si può trovare una soluzione», assicura il capogruppo della Lega nella commissione Bilancio della Camera, Massimo Bitonci.

