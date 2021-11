Un tesoro svelato sotto il ponte 

Una capanna absidata lunga diciassette metri, divisa in più vani, e oltre cento utensili in pietra e terracotta, tra cui mortai, lisciatoi, pestelli, teglie e ciotole. La campagna di scavo, che ha interessato un’area di circa mille metri quadri intorno al nuraghe Belveghile, ha rivelato un sito archeologico, risalente all'età del bronzo, più esteso di quanto stimato e composto da strutture architettoniche inedite. Partita cinque mesi fa, la prima fase dei lavori (appena conclusa) del più ampio progetto ministeriale destinato alla valorizzazione e alla fruizione turistica del complesso , ha portato alla luce una tipologia di monumento mai rinvenuta negli insediamenti nuragici in Gallura, assimilabile a un maxi laboratorio utilizzato per attività artigianali, che stando ai reperti ritrovati, sarebbero state legate alla lavorazione di pelli e tessuti.

Gli studi

Indagato in maniera limitata durante i primi scavi risalenti al 1987, in occasione della realizzazione della circonvallazione ovest (che sovrasta il nuraghe per poche decine di metri), il sito è stato oggetto di un dibattito lungo trent'anni. «È un sito con una storia recente molto difficile ma proprio per questo meritava attenzioni significative», ha commentato la dirigente del ministero della Cultura per la Sardegna, Patricia Olivo. «I primi ritrovamenti fanno ben sperare e questo progetto accoglie la sfida di camuffare un’area che presenta delle evidenti criticità e renderla fruibile, raccontando la storia della città dalle più antiche attestazioni», ha aggiunto il funzionario archeologo della Soprintendenza di Sassari e Nuoro, Francesco Carrera.

Nuova vita

«La nuova vita del nuraghe Belveghile è cominciata e i primi dati non hanno deluso le aspettative anzi aprono nuovi stimoli al dibattito», ha concluso l'archeologa coordinatrice degli scavi, Paola Mancini. Prossima tappa del progetto, che ammonta a un milione di euro, inserire il Belveghile all'interno dei percorsi culturali della città. «I ritrovamenti archeologici contribuiscono a potenziare e a diversificare il movimento turistico», ha detto il soprintendente della Sabap di Sassari e Nuoro, Bruno Billeci, concetto su cui si è trovato d’accordo anche il presidente del Cipnes, Gianni Sarti.