Un tesoretto e tante polemiche 

Con nove voti favorevoli e cinque contrari, il Consiglio comunale di Arbus ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023. Un manovra finanziaria di tredici milioni e mezzo di euro, invariata rispetto allo scorso anno, con la crisi economica dovuta al Covid-19 che, senza dubbio, ha inciso negativamente. A farla da padrone sono i servizi sociali ai quali sono destinati quattro milioni di euro, seguiti dai lavori pubblici con tre milioni. Sul piede di guerra la minoranza: «Un bilancio vuoto e senza anima in un territorio votato al turismo, settore che impegna la modesta cifra di 66 mila euro».

Il tesoretto

È toccato all’assessore al bilancio, Paolo Salis, illustrare il documento contabile. Fra le cifre elencate, 1.177.000 euro, un tesoretto finito in avanzo libero: fondi per la maggior parte provenienti dalla Regione, bloccati nel cassetto perché la precedente amministrazione non ha avviato le dovute attività. «La priorità di spendere la somma – spiega Salis - è dettata dal rischio concreto di dover restituire i fondi per aver superato i termini di utilizzo stabiliti dal decreto di concessione. E questo, se da un lato comporta un vantaggio a favore di opere pubbliche e di servizi, dall’altro sacrifica la nostra programmazione». Un esempio per tutti: «Dovremo occuparci del completamento di piazza San Lussorio, l’eterna incompiuta per negligenza e scelte che non abbiamo mai condiviso». Nel dettaglio le somme disponibili vanno dalla progettazione del Piano del litorale, all’urbanizzazione della borgata di Montevecchio, alla manutenzione dei corsi d’acqua, a interventi per la sicurezza del cittadino, all’ecocentro comunale, agli asfalti dei villaggi della Costa Verde. «Le novità – prosegue Salis - interessano l’erosione costiera, gli interventi sul verde pubblico, sui Piani d’interesse comunitario lungo il litorale, la palestra scolastica, la viabilità cittadina e di campagna, il cimitero».

Le minoranze

La consigliera Emanuela Paschino ha segnato il bilancio come «un documento che imprigiona lo sviluppo. Nessun cenno alla svolta promessa in campagna elettorale: il tempo si è fermato alla solita routine». Attacca l’ex assessora al turismo, Anita Tatti: «Siamo quasi a metà giugno e la programmazione estiva è in alto mare: nulla si sa della spiaggia nudista di Piscinas né dei dog beach, ancora di più dei parcheggi e la forzata la decisione di gestirli direttamente, resta tutto un mistero. L’unica certezza è che in questi giorni i bagnanti affollano le spiagge, parcheggiano liberamente ed il Comune incassa zero». Michele Schirru punta il dito sull’assenza di «quattro milioni di euro: Programmazione territoriale ed Ecoparco di Piscinas».

