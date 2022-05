Un teatro in cerca di gestore 

A memoria questa è la terza volta che la gara per la gestione del teatro “Garau” va in bianco. La presentazione delle offerte per la concessione in uso per due anni dello spazio culturale di via Parpaglia fissata per il 16 scivola di 15 giorni per dare il tempo agli uffici comunali di rispondere a uno dei quesiti della gara, evidentemente poco chiaro, che riguarda le misure di sicurezza del teatro ancora interessato dai lavori.

I dubbi

A chiedere lumi è stata la Pro Loco, una delle partecipanti alla gestione e che attualmente a domanda svolge i servizi in attesa della conclusione della gara per la concessione in uso biennale. «Abbiamo chiesto – rivela il presidente Gianni Ledda – di conoscere le modalità di accesso del personale in servizio, al momento interdetto per i lavori che non sapiamo quando si concluderanno. Niente di eccezionale tant’è che la chiusura delle offerte è stata spostata di due settimane. Fermo restando che, a mio giudizio, non dovrebbero essere ammesse le domande di partecipazione oltre il 16 di questo mese come previsto nel bando trattandosi di un chiarimento tecnico chiesto da un partecipante». Fatto tecnico o no, questo sposta ancora i tempi della concessione che significa non poter programmare l’attività nel tempo e disporre di un cartellone più ambizioso perché meno legato al provvisorio.

Tentativi a vuoto

Il Comune aveva tentato di assegnare la gestione non più di qualche mese fa ma la gara, che prevedeva un canone di 10 mila euro all’anno andò deserta. Ci aveva riprovato i primi del mese scorso con un nuovo bando che assegnava la concessione gratuitamente per due anni. Giusto il tempo necessario, si disse, per eseguire i lavori di completamento che riguardano la parte dell’atrio/foyer con accesso alla galleria e portare così dai 278 posti a sedere in platea a 398 posti complessivi, quanti ne può contenere il “Garau” a lavoro conclusi. «L’assegnazione della concessione avverrà gratuitamente ma a fronte di uno specifico progetto – sottolineava allora l’assessore Massimiliano Sanna -. Il nostro obiettivo è di restituire finalmente il teatro alla città e rilanciarlo con programmazioni artistiche e culturali, di qualità, di rilevanza regionale, nazionale e internazionale».