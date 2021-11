Un taxi gratuito per anziani e disabili 

«In realtà non c’è un limite di età per usufruire del servizio», spiega la presidente di Anteas Quartu, Veronica Muru, «anche un giovane solo che vive in una zona non servita dai pullman, può richiedere l’intervento del mezzo solidale. Il servizio sarà gestito dai volontari che risponderanno alle varie richieste. Si parte da Quartu ma si potrà andare nei vari ospedali di Cagliari per le visite mediche, potremo accompagnare gli anziani ad esempio all’Inps, in Comune e poi nelle farmacie. Noi ci siamo per tutti. Ad esempio l’Amicobus si rivolge agli over 65 e a chi a un’invalidità dal 75 per cento, noi abbiamo voluto abbattere questi limiti per aprirci a tutti».

Ci hanno creduto fino in fondo e adesso sono riuscite a realizzare un sogno. Le donne dell’associazione Anteas hanno reso concreto il progetto dell’auto attrezzata che d’ora in poi potrà accompagnare gratuitamente anziani e disabili, ma non solo, a fare le visite mediche, a sbrigare pratiche , a comprare farmaci. Unico requisito essere residenti nel territorio di Quartu.

Il mezzo, un Fiat Doblò Xl donato dagli sponsor che hanno aderito al progetto, è stato presentato ieri mattina sotto la pioggia battente nel sagrato della basilica di Sant’Elena alla presenza dei rappresentanti di Anteas, degli stessi sponsor, del parroco don Alfredo Fadda e dell’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni in rappresentanza del Comune che ha dato il patrocinio all’iniziativa.

A chi si rivolge

«In realtà non c’è un limite di età per usufruire del servizio», spiega la presidente di Anteas Quartu, Veronica Muru, «anche un giovane solo che vive in una zona non servita dai pullman, può richiedere l’intervento del mezzo solidale. Il servizio sarà gestito dai volontari che risponderanno alle varie richieste. Si parte da Quartu ma si potrà andare nei vari ospedali di Cagliari per le visite mediche, potremo accompagnare gli anziani ad esempio all’Inps, in Comune e poi nelle farmacie. Noi ci siamo per tutti. Ad esempio l’Amicobus si rivolge agli over 65 e a chi a un’invalidità dal 75 per cento, noi abbiamo voluto abbattere questi limiti per aprirci a tutti».

Come funziona

Il servizio sarà gratuito. Basterà chiamare il numero 3517203813 o recarsi direttamente nella sede dell’Anteas in via Rossi Vitelli 63 B per prenotare. «Unica regola» aggiunge Muru, «che le prenotazioni dovranno essere fatte almeno una settimana prima per permetterci di organizzarci. Il Fiat Doblò ha anche una pedana per poter trasportare le carrozzine». E al momento del taglio del nastro, nonostante la pioggia battente, non poteva mancare un pizzico di emozione. «Siamo molto contente» dice ancora la presidente, «era un servizio che a Quartu mancava e poter aiutare gli altri è una cosa importantissima. Il progetto è nato un anno fa, a ottobre del 2020, poi abbiamo dovuto seguire tutta la trafila burocratica e alla fine siamo arrivati a oggi. Ringraziamo tutti e soprattutto gli sponsor che ci hanno permesso di avere il mezzo a disposizione».

Il Comune

L’assessore Camboni, aggiunge: «Come amministrazione oltre al patrocinio, ci siamo impegnati anche nel reperimento dei fondi. È un momento molto importante di solidarietà quartese .Il servizio sarà molto utile perché mette a disposizione del cittadino che non può spostarsi da solo un mezzo che lo può accompagnare a fare le visite o a sbrigare delle urgenze. Va a colmare un vuoto».

I principali beneficiari saranno gli anziani. Tantissimi in città sono costretti a vivere da soli perché non hanno parenti o perché questi sono lontani. Per loro diventa ancora più difficile spostarsi anche solo per andare in un ambulatorio. Una solitudine acuita dal periodo del Covid. Attualmente gli anziani con più di 75 anni che vivono da soli sono circa 2000. Circa 250 sono seguiti dai Servizi sociali.

