Un successo fatto a mano 

Sono circa 1800 i visitatori della kermesse durante i primi 15 giorni di apertura. Mentre è di oltre 3.500 euro il ricavo medio giornaliero delle vendite. I primi dati parziali confermano quanto l’appuntamento con l’esposizione di Mogoro, giunto all’edizione numero 61, sia atteso e i manufatti proposti siano apprezzati dai visitatori. Ogni giorno è un viavai di turisti ma non mancano i sardi, che ogni anno tornano negli oltre 2500 metri quadri del grande e moderno edificio di piazza Martiri della Libertà. Allestimento minimalista, senza orpelli, improntato sull’essenziale. Come la scenografia, per porre sempre più l’attenzione sul manufatto artigianale.

Tutti pazzi per la Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna di Mogoro, un vero e proprio tesoro ricco di opere e manufatti realizzati dagli artigiani isolani. Per la precisione 101: maestri della ceramica, dei tessuti, del legno, del vetro, del marmo e dei metalli.

Tutti pazzi per la Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna di Mogoro, un vero e proprio tesoro ricco di opere e manufatti realizzati dagli artigiani isolani. Per la precisione 101: maestri della ceramica, dei tessuti, del legno, del vetro, del marmo e dei metalli.

I primi dati

Sono circa 1800 i visitatori della kermesse durante i primi 15 giorni di apertura. Mentre è di oltre 3.500 euro il ricavo medio giornaliero delle vendite. I primi dati parziali confermano quanto l’appuntamento con l’esposizione di Mogoro, giunto all’edizione numero 61, sia atteso e i manufatti proposti siano apprezzati dai visitatori. Ogni giorno è un viavai di turisti ma non mancano i sardi, che ogni anno tornano negli oltre 2500 metri quadri del grande e moderno edificio di piazza Martiri della Libertà. Allestimento minimalista, senza orpelli, improntato sull’essenziale. Come la scenografia, per porre sempre più l’attenzione sul manufatto artigianale.

Il Comune

«Questi primi numeri ci confermano la bontà delle scelte fatte, a partire dall’allungamento della durata» commenta l’assessore dell’Artigianato, commercio e attività produttive, Francesco Serrenti. «Abbiamo riscontrato che c’è uno zoccolo duro tra i nostri visitatori, coppie o gruppi che ogni anno fanno almeno una tappa a Mogoro e alla Fiera. Quest’anno, poi, il dato delle vendite è assolutamente positivo, si tende ad acquistare da subito, anche grazie alle procedure meno farraginose rispetto alla precedente edizione. Abbiamo una spesa pro capite giornaliera di circa 26 euro a visitatore».

Gli eventi

Non ci sono solo opere da ammirare all’interno della mostra aperta tutti i giorni dalle 10 alle 21. C’è anche un importante risposta di pubblico per i numerosi appuntamenti promossi dal Comune, tra spettacoli, cinema e mostre fotografiche. Chi arriva a Mogoro può anche visitare e conoscere anche la storia del territorio. Per accedere all’esposizione è consigliata, anche per chi ha diritto alla riduzione o all’entrata gratuita, la prenotazione on-line che non comporta costi aggiuntivi. La Fera chiederà i battenti il 18 settembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata