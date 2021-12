Un solo medico per i pazienti oncologici 

Un solo medico per un esercito di pazienti fragili. Il reparto Oncologia dell’ospedale Civile di Alghero è rimasto a corto di camici bianchi e non è la sola criticità. I locali sono piccoli e inadeguati. «Una situazione gravissima e vergognosa», riferisce l’ex sindaco Mario Bruno: «È rimasto un solo medico oncologo a prendersi cura con professionalità di centinaia di persone, pazienti fragilissimi. Ma un medico solo per quanto bravo non basta. Il primario e un altro medico oncologo, in servizio fino a qualche settimana fa, non sono stati ancora sostituiti, nonostante annunci e rassicurazioni. Che ai pazienti non bastano più». Il corridoio angusto e indecoroso, «freddo e triste», riferisce Bruno, nel quale i pazienti sono costretti a stazionare in attesa delle visite, «rendono evidente lo stato di abbandono nel quale queste persone sono lasciate dal sistema sanitario».

Le priorità

Eppure i lavori per ristrutturare un’ala della struttura sanitaria sono finiti da tempo e il primo piano è ora pronto per accogliere il trasferimento di personale e attrezzature. Mario Bruno ha acceso i riflettori su un disagio enorme per tante famiglie e lo ha fatto all’indomani del sopralluogo all’ospedale Marino del presidente del Consiglio regionale Michele Pais, durante il quale sono stati annunciati importanti investimenti proprio per potenziare i servizi sanitari del territorio. «Ritengo stonata la passerella dell’altra mattina all’ospedale Marino. Faccio salva la buona fede – continua - ma sindaco e presidente del Consiglio regionale devono conoscere le priorità. E risolverle. E la priorità non è l’ala suore», fa notare il rappresentante dell’opposizione. Bruno non comprende la fretta di scorporare l’ospedale Marino dall’Ats per affidarlo all’Università, un cambio che sempre secondo l’ex sindaco «non sarà indolore per i pazienti, per i medici e gli infermieri». Mancano gli anestesisti per la chirurgia ortopedica messa a rischio anche per interventi di routine. «L’oculistica non avrà più spazio. Si perderà il DEA di primo livello – avverte - poiché l’ortopedia passerà all’università e la terapia intensiva non è stata mai accreditata».

Consiglio aperto

Adesso il leader della minoranza chiede un Consiglio comunale aperto dedicato interamente alle emergenze della sanità. «Credo che occorra una svolta, coraggiosa, che mi auguro arrivi guardando la realtà in faccia – conclude Mario Bruno - senza pensare alle appartenenze, alle passerelle, agli annunci, ma al diritto alla salute irrinunciabile, per tutti».