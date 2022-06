Un solo fontaniere per 18 paesi  

In Ogliastra fa servizio un solo fontaniere. Deve sobbarcarsi gli interventi in un’area di 1.854 chilometri quadrati. I (continui) disservizi della rete idrica nei 18 paesi consorziati con Abbanoa sono la logica conseguenza della cronica carenza di personale, acutizzata dal recente passaggio a Enas di cinque figure professionali che, dopo lungo tempo, si sono visti riconoscere le loro rivendicazioni contrattuali e attualmente sono in forza alla diga di Santa Lucia. Invero, un secondo fontaniere, che opera nel sud Ogliastra, è tra i ranghi, ma andrà in pensione a fine mese. Il gran caos è dunque solo all’inizio.

Il caso

Fatta eccezione per Arzana, Lotzorai, Tertenia e Villagrande, tutti gli altri paesi del territorio sono consorziati con Abbanoa. Che, in Ogliastra, ha perso (quasi) tutti i fontanieri. Qualche settimana fa cinque operatori specializzati hanno salutato il gestore unico e, in forza a un provvedimento che ha messo fine a una lunga battaglia, sono passati a Enas, l'Ente acque della Sardegna. Lavorano stabilmente alla diga di Santa Lucia e la squadra di fontanieri è ridotta all’osso. Così l’unica figura professionale deve correre a destra e a manca per sbrigare l’ordinaria amministrazione. Benché possa essere sbrigativa e puntuale, una sola unità in servizio appare abbastanza esigua per garantire presenza costante sul territorio. Che soffre anche per la carenza di imprese che si occupano della manutenzione: è in campo solo una ditta, il cui personale corre ovunque per curare la rete.

Più personale

Salvatore Corrias, 48 anni, consigliere regionale Pd, sollecita un cambio di rotta al presidente del cda di Abbanoa, Franco Piga: «Nell’interesse dei territori ritengo che un servizio essenziale come quello erogato da Abbanoa non deve subire interruzioni o rallentamenti che verosimilmente potrebbero derivare dalla carenza di operatori. Si proceda a una pronta sostituzione degli operatori che a breve dovranno cessare il lavoro e all’attivazione di tutte le procedure necessarie per il reclutamento di nuovo personale». Gli fa eco Giampietro Murru (60), sindaco di Ilbono: «Un solo fontaniere e una sola impresa - sostiene Murru - non sono sufficienti per il territorio. La scorsa settimana la parte alta dell’abitato è rimasta due giorni senz’acqua proprio perché nessuno riusciva a intervenire: è inaccettabile. Esigiamo più personale, possibilmente che conosca bene la zona». Ieri non è stato possibile contattare Abbanoa