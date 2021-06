Un sogno turistico infranto dai ladri 

Ladri e vandali hanno avuto la meglio. Il sogno di Pozzo Baccarini senza recinti si infrange di fronte all'ultimo furto: quello della cisterna da cinquecento litri che alimentava un rubinetto a disposizione di tutti, nell'area attorno a uno dei simboli dell'attività mineraria, nelle campagne affacciate sulla strada statale 126 al confine tra Gonnesa e Iglesias.

Ladri in azione

Ennesimo blitz nell'oasi che Renato Tocco - 51 anni, di Iglesias - ha lasciato aperta alla collettività, dopo averla acquistata (insieme alla moglie) e valorizzata quando quel simbolo dell'attività mineraria era considerato soltanto un vecchio rudere. Per lo più da solo, nei ritagli di tempo che il lavoro da infermiere ferrista (in una clinica di Quartu) e gli impegni familiari gli concedono. «Ma ora sono molto amareggiato - confida Renato - nei prossimi giorni recinteremo il sito e non sarà più possibile visitarlo, se non dopo avere concordato e prenotato le visite». È stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, insomma. Perché il furto della cisterna è stato l'ultimo di una lunga serie. Così come era stato fatto con gli sgabelli realizzati usando la ferula (una delle passioni di Renato Tocco è l'utilizzo delle risorse naturali) e persino con le pietre che, sistemate con pazienza e dedizione, formavano i muretti a secco. «Non solo: hanno rubato anche la chiave per bloccare i binari, la scultura sulla foglia di palma, le lampadine 12 v e il rotolo di rete anti pecora«>, aggiunge senza nascondere tutta la sua delusione.

Tantissimi visitatori

«Grazie a Pozzo Baccarini ho avuto modo e piacere di conoscere tantissime persone e ritrovare amici d'infanzia, ma purtroppo ho anche conosciuto molti opportunisti, tanti incoerenti e diversi individui che, in un modo o nell'altro, hanno cercato di demotivarmi e in un certo senso distruggere i miei sogni».Era il 2012 quando Renato e i familiari hanno deciso di cogliere al volo quell'offerta rilanciata on line del vecchio rudere, inizialmente con l'idea di fare un bed and breakfast. Per poi scoprire che, in realtà, quello considerato da tutti solo un vecchio immobile era la parte esterna del Pozzo Baccarini, un condensato di gioielli dell'epopea mineraria, circondato da circa 4 ettari di terreno ricoperto da una varietà straordinaria di specie vegetali.Nel sottosuolo c'è la “galleria di scolo”, realizzata a partire dal 1880 per abbassare il livello delle acque e permettere la coltivazione dei minerali. Poi la galleria “Pellegrini”, linea ferrata a scartamento ridotto. Nessuno, fino a quel momento, aveva dato il giusto valore a quel patrimonio.

Un bene per tutti

Renato Tocco, che dopo l'acquisto e la scoperta di una scritta sul piazzale ha iniziato le sue ricerche nell' archivio storico comunale di Iglesias e in quello dell'Igea, ha voluto che quel bene fosse fruibile dalla collettività. Con generosità ha lasciato che tutto lo spazio esterno fosse accessibile, anche per agevolare sportivi e appassionati delle camminate. Ma non tutti hanno apprezzato il suo impegno e lo hanno ripagato con i furti.

