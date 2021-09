«Un sindaco alla guida, non al comando» 

Dal parterre, emozione, applausi a scena aperta e ripetute standing ovation. Sul palco, intenzioni, sfide e il trailer delle trentatré pagine di programma elettorale. Dalle piazze dei quartieri cittadini al Cinema Teatro Olbia, per la Grande Coalizione Civica, ieri mattina, è andata in scena la prima. «Grazie a tutti voi che mettete la faccia in questo progetto politico in cui tante sensibilità si sono volute incontrare a beneficio della città», ha esordito il candidato sindaco, Augusto Navone, presentando la sua squadra, composta da otto liste e 186 candidati, e dedicandole l'apertura del debutto ufficiale.

Anima civica

Sintesi di un percorso partecipato, in cui convergono l’esperienza politica e l’anima civica della città, la Grande Coalizione punta su una formula che avvicina la comunità alla classe politica. «Siamo partiti dall'ascolto, in cui abbiamo percepito che la classe dirigente, da troppo tempo, ha interrotto i rapporti con la comunità», ha detto Navone, convinto che senza il coinvolgimento della collettività non si vada lontano. Civico, trasversale e condiviso, il programma. «Il nucleo fondante del programma elettorale l'abbiamo costruito con tutti i candidati che hanno concorso a costruirne segmenti: gli spunti arrivati dal mondo del lavoro, del sociale e del volontariato sono stati importantissimi, oltre ad avermi arricchito personalmente», ha continuato l'aspirante primo cittadino, ammettendo di essersi sentito libero di parlare e di dissentire con tutti. Perché, ha detto, «non sono un candidato sindaco indicato dalle forze politiche e, quindi, non ho dovuto rispondere alle logiche di partito».

I programmi

Dalla tutela ambientale alla sostenibilità, dal potenziamento dei servizi sanitari a quelli sociali, dalla sicurezza (in tutti gli ambiti) alla valorizzazione dell'identità della città: le linee programmatiche tracciate dalla Grande Coalizione per disegnare il futuro di Olbia si intrecciano su un disegno che fa da sfondo all'intero progetto. «Recuperare il senso di città stratificata a tutti i livelli, tornare a essere comunità e non lasciare indietro nessuno», ha precisato Navone, scelto «per guidare la città e non per stare al suo comando». Ad illustrare genesi e obiettivi del programma, due brevi video: uno fa sentire “La voce di Olbia” in cui rimbombano le istanze della gente incontrata nei quartieri durante il tour Porte Aperte, cavallo di battaglia della campagna elettorale, e l'altro racconta “La visione comune” della Grande Coalizione che, primo su tutti, vuole rendere la città più sicura quando il cielo piange. Convinta che, come dice, a chiusura del filmato, Augusto Navone, sfidante del sindaco uscente, Settimo Nizzi, «il gallurese si può imparare ma l'amore per questa città si ha nel cuore».