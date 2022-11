Un set nell’ex distilleria: assolti 

Chiusa nel 2002, la distilleria Dicovisa – lungo la strada 10 della zona industriale di Macchiareddu – è diventata ormai da anni una meta gettonatissima per chi vuole scattare fotografie in un ambiente surreale, tra graffiti e vecchie attrezzature industriali abbandonate. Dopo i distillati, il complesso venne rilevato nel 2006 da un’azienda specializzata in metallurgia che voleva smaltire i materiali ferrosi presenti all’interno, ma nel 2014 intervenne la Forestale che sequestrò l’area, sospettando che fossero stati abbandonati rifiuti pericolosi, anche di natura idrocarburica.

Gli appassionati di fotografia arrivano da tutta l’Isola per scattare servizi all’interno dell’ex distilleria abbandonata della Dicovisa, ad Assemini, trasformata ormai da anni in un gigantesco set post-industriale con decine di graffiti e murales. Se il cancello è aperto entrano senza problemi, altrimenti saltano: incuranti che sia una proprietà privata. Sopresi quattro anni fa da una pattuglia, due fotografi dilettanti, Elio Farci (37 anni di Cagliari) e Samuele Perra (52, originario di Sassari), hanno rischiato di pagare una sanzione da 4 mila euro, ma dopo aver impugnato il decreto di penale di condanna se lo sono visti cancellare dal giudice del Tribunale di Cagliari per la mancanza del cosiddetto «principio di offensività». Insomma, nel violare quella proprietà privata non hanno fatto nulla offensivo.

La fabbrica

Chiusa nel 2002, la distilleria Dicovisa – lungo la strada 10 della zona industriale di Macchiareddu – è diventata ormai da anni una meta gettonatissima per chi vuole scattare fotografie in un ambiente surreale, tra graffiti e vecchie attrezzature industriali abbandonate. Dopo i distillati, il complesso venne rilevato nel 2006 da un’azienda specializzata in metallurgia che voleva smaltire i materiali ferrosi presenti all’interno, ma nel 2014 intervenne la Forestale che sequestrò l’area, sospettando che fossero stati abbandonati rifiuti pericolosi, anche di natura idrocarburica.

Da quel momento, l’impianto industriale è diventato meta di writers e fotografi.

Il processo

Sorpresi all’interno del fabbricato a scattare immagini nel 2017, i due appassionati – che stavano frequentando un corso di fotografia a Cagliari – erano stati fermati e identificati da una pattuglia mentre si trovavano all’interno dell’ex fabbrica. Denunciati a piede libero per violazione di una proprietà privata, avevano poi ricevuto tre anni più tardi un decreto penale di condanna da 6 mila euro (con pena sospesa). Impugnato il decreto, i due si sono poi ritrovati davanti al giudice del Tribunale di Cagliari, Giuseppe Carta, che li ha assolti perché – nonostante la proprietà fosse stata violata – non hanno causato danni e la condotta non è stata offensiva.

