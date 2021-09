Un secolo di lavoro nell’isola carcere 

L’ex ispettore ha fornito i maggiori reperti recuperati nei vecchi magazzini per realizzare un secondo ambiente che ospita la caserma degli agenti della polizia penitenziaria, un terzo sull’antica armeria e infine una camera da letto donata dalla famiglia dell’appuntato Mario Amato, assegnato nel 1954 alla casa di reclusione dell’Asinara. L’allestimento del museo, inaugurato nel 2017, era stato possibile grazie ad un progetto europeo finanziato dalla Regione che ha permesso il recupero e una prima digitalizzazione dei vecchi archivi del carcere con il coinvolgimento di alcuni detenuti.

Storie dentro e fuori le sbarre, raccontate nei quattro nuovi locali allestiti nella struttura carceraria realizzata nei primi anni del secolo scorso. Un lavoro svolto con cura dall’ ex ispettore della polizia penitenziaria Gionmaria Deriu, 62 anni di cui 41 trascorsi sull’isola, in pensione dal 2012 ed ora collaboratore dell’Ente Parco, impegnato nella gestione insieme alle guide dell’isola dell’Asinara. «Una prima stanza è dedicata alla direzione del carcere, ricostruita con mobili originali, scrivanie e una collezione di calendari fino al 1998, anno della dismissione del carcere», spiega Deriu. «Ci sono anche gli uffici della segreteria e servizio navale, quest’ultimo finalizzato a coordinare i mezzi nautici utili a pattugliare l’isola e a trasportare il personale dall’Asinara a Porto Torres».

Racconta cento anni di storia carceraria dell’isola dell’Asinara, oltre 16mila fascicoli con dentro vicende umane, un passato in cui i detenuti lavoravano nei campi, curavano il bestiame e si occupavano della produzione di formaggio, olio e vino. L’ex diramazione centrale del carcere di Cala d’Oliva da quattro anni trasformata in Osservatorio della Memoria, oggi è un percorso museale che amplia i propri spazi dedicati all’universo dei carcerati e degli agenti di polizia penitenziaria.

Le stanze

Nel corso del tempo

Il percorso espositivo abbraccia un lungo arco di tempo, dal 1885 al 1997. «Mettere a disposizione del pubblico ulteriori elementi e oggetti dell’ex carcere era un atto dovuto», dice Gabriela Scanu, commissaria del Parco nazionale. «I visitatori vogliono conoscere meglio l’Asinara, non solo per il suo patrimonio ambientale ma anche per quello storico». Tra le tante storie, quella dei magistrati Falcone e Borsellino, che nel 1985 predisposero l’istruttoria del primo maxi processo contro Cosa Nostra.

