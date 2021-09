Un sasso contro il treno in corsa 

La pietra ha centrato il finestrino rischiando di mandarlo in frantumi e di ferire i passeggeri. Qualcuno nel pomeriggio di ieri ha infatti scagliato una pietra contro un convoglio partito da Cagliari diretto a Carbonia. Il masso ha colpito e perforato il primo dei due vetri di cui si compone il finestrino. L’impatto violento ha causato un buco di alcuni centimetri che per fortuna non ha del tutto infranto il finestrino, ma che comunque ha destato la preoccupazione del personale a bordo e dei viaggiatori, rimasti sconcertati per quanto accaduto. Il treno è poi ripartito per Cagliari ma senza i passeggeri che, invece, pur con qualche comprensibile ritardo, sono stati invece fatti salire a bordo di un altro convoglio ferroviario e su un autobus.

L’atto vandalico

In base alle prime indicazioni (sui cui faranno successive valutazioni gli agenti della Polfer), la pietra sarebbe stata scagliata mentre il convoglio era in prossimità di Carbonia. Sino a ieri sera non era dato conoscere il punto esatto in cui è avvenuto il lancio, anche se si sospetta che il treno fosse ad alcuni chilometri dalla stazione intermodale da dove sarebbe dovuto ripartire poco dopo le 18. Tutto lascia supporre che il masso sia stato lanciato volontariamente da qualcuno che si trovava in un punto relativamente vicino alla strada ferrata, magari nei pressi di un cavalcaferrovia o di un tratto in cui il mezzo ha dovuto rallentare. Poi una volta giunto in stazione, il danno è parso evidente.

L’azienda

Intanto sull’episodio avvenuto ieri Trenitalia ammette «sconcerto» e annuncia che si rimette «alle verifiche della autorità competenti». La crepa evidente lascia supporre che non si sia trattato affatto di un incidente, e l’azienda sottolinea anche «l’importanza della dotazione dei doppi vetri del finestrino che in questo caso ha evitato conseguenze peggiori». Ma episodi analoghi in prossimità di Carbonia si sono già verificati più volte negli ultimi tempi. Il più recente a inizio estate quando la macchina di una operaia addetta alle manutenzioni della stazione ferroviaria era stata centrata da una pietra scagliata da qualcuno che si era nascosto fra i cespugli di via del Minatore (ingresso della città): carrozzeria ammaccata tanto spavento perché il masso avrebbe potuto colpire direttamente la ragazza.

RIPRODUZIONE RISERVATA