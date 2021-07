Un sardo su due è vaccinato, la corsa agli hub dei più giovani 

Ieri il dato era questo: il 53% dei sardi è vaccinato. Uno su due immune al Covid e se mai dovesse essere contagiato dalla variante Delta le possibilità che possa ammalarsi in forma grave sono al di sotto del 5%. Insomma, la campagna della Sardegna procede rinvigorita negli ultimi giorni forse anche sull’onda delle nuove regole che riguardano il Green pass. Ci sono ancora 247mila sardi in fila per la seconda dose e adesso Ats e Regione vanno a caccia dei giovani, che si stanno comunque presentando in maniera massiccia, e dei 59mila dai 60 ai 79 anni che ancora non si sono visti negli hub.

«Negli ultimi giorni abbiamo spinto sull'acceleratore e siamo vicini al nostro obiettivo di somministrare almeno le prime dosi a tutti coloro che vogliono sottoporsi al vaccino», ha commentato il presidente della Regione, Christian Solinas.

I dati generali

Il dato di ieri sera superava quota 852mila sardi che hanno ricevuto la seconda dose. La Sardegna si piazza al decimo posto tra le regioni nella classifica che riguarda proprio la vaccinazione. Sono in tutto un milione e 836mila le dosi somministrate da fine dicembre, il 94% delle fiale consegnate (un milione e 952.685). Quindi nelle prossime settimane sono iscritti per ricevere la seconda dose 247mila sardi. In tutto coloro che possono essere vaccinati sono un milione e 226.441 su una popolazione che va oltre il milione e seicentomila.

Boom prima dose

La partita vera a questo punto si gioca sulle facce nuove che si presentano negli hub della Sardegna. E in questo caso c’è una data che fa da spartiacque: il 22 luglio. Le nuove regole sul Green pass, e gli “inviti istituzionali” a correre a vaccinasi («Invitare a non farlo vuol dire invitare alla morte», aveva detto il presidente del Consiglio Mario Draghi) hanno dato una nuova linfa nella campagna di vaccinazione.

A dirlo sono i numeri: sino al 22 luglio nell’Isola si sono somministrate 76.581 prime dosi (una media giornaliera di 3.480 iniezioni). Dal 23 al 31 sono state ben 34.543 (media di 4.317).

Boom dai 12 ai 39 anni

Sono tre le fasce d’età che stanno spingendo sull’acceleratore. La prima è quella dai 12 ai 19 anni: dal primo luglio (si è registrato il numero più basso, 496 iniezioni), è stato un crescendo costante fino a raggiungere il picco di ieri di 1.362 dosi.

A ruota dai 20 ai 29 anni: anche in questo caso curva che tende verso l'alto dal 10 luglio (1.197 dosi) a ieri (2.390). La terza fascia è rappresentata dai sardi che vanno dai 30 ai 39 anni, aumento costante dal 10 luglio (1.305) a ieri (2.435).

Le altre fasce

Per il resto la campagna vaccinale dell’Isola non si discosta molto dalla media nazionale. Il 67% dei sardi è immune nella fascia 50-59 e le percentuali si alzano sempre più per ogni fascia sino a raggiungere l’85% degli over 90.

Immunità di gregge

Ma quando si raggiungerà l’80% dei vaccinati nell’Isola. La percentuale non è messa a caso visto che, secondo gli ultimi studi a causa della variante Delta, più contagiosa rispetto alle altre, si ritiene che quello sia il numero giusto per raggiungere l’immunità di gregge.

Se si dovesse tenere il ritmo medio delle somministrazioni degli ultimi sette giorni, e cioè 13.787, manca poco più di un mese per raggiungere l’obiettivo. Quindi il 6 settembre, in anticipo secondo le previsioni del Governo, ma in leggero ritardo rispetto al dato nazionale, il 31 agosto.

I commenti

«Aver superato un milione di prime dosi, 800 mila di seconde dosi è un traguardo importante – sottolinea Christian Solinas – Ci fa ben sperare che presto avremo raggiunto la maggior parte dei cittadini sardi. Grazie alla buona adesione alla campagna di vaccinazione e al grande impegno di tutti gli operatori, adesso possiamo procedere spediti a immunizzare i più giovani proprio in un momento in cui, quotidianamente, aumentano contagi e ricoveri a causa della variante Delta».

«Non smetterò mai di lanciare l’invito a vaccinarsi e ricordo che gli hub per i sessantenni sono sempre aperti anche senza prenotazione», conclude l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu.

