Un salvagente per le imprese artigiane  

I numeri Nell’Isola sono state presentate più di 9mila domande relative alle oltre 5mila imprese e 14mila dipendenti e, di queste, 1.533 sono pervenute da imprese della provincia di Cagliari per 4.465 dipendenti, 214 dalla provincia di Carbonia-Iglesias per 527 dipendenti, 189 dal Medio Campidano per 566 dipendenti, 559 da Nuoro per 1.429 dipendenti, 164 dall’Ogliastra per 337 dipendenti, 573 da Olbia-Tempio per 1.602 dipendenti, 457 da Oristano per 1.191 dipendenti e 1.275 da Sassari per 3.327 dipendenti. A queste, si aggiungono ulteriori 342 domande per 705 dipendenti, per le quali deve essere riscontrata la provenienza territoriale.

Il comparto artigiano è riuscito a non soccombere agli effetti della crisi legati alla pandemia con il supporto del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (Fsba), reso disponibile attraverso l’Ebas, l’Ente bilaterale artigiano della Sardegna.

Diritti e tutele

Marina Manconi, presidente dell’Ebas, spiega che si è trattato di «un periodo intenso e faticoso, ma siamo soddisfatti del lavoro svolto per le lavoratrici e i lavoratori del comparto. In Sardegna si registra una vera partenza della bilateralità nel settore, che garantisce diritti e tutele a una più ampia platea di dipendenti. Nel periodo del Covid, attraverso l’Ente bilaterale artigiano della Sardegna, l’Fsba ha svolto un ruolo fondamentale».

I numeri

I settori

La parte più consistente di richieste è arrivata dalle aziende dell’alimentazione, seguite dalle attività di servizi vari, da quelle di produzione e lavorazione di metalli e dell’installazione di impianti.

La direttrice dell’Ebas, Simona Guttuso, precisa che la crescita e il rafforzamento della bilateralità artigiana ha interessato «anche le prestazioni della bilateralità regionale, il lavoro svolto da Sanarti e dagli sportelli sul territorio. Fondartigianato si è dotato di una nuova offerta per la formazione professionale dei lavoratori di comparto e più competitività delle imprese artigiane sul mercato, mentre l’Organismo paritetico regionale per la sicurezza collabora per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro».

