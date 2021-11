Un salvagente anti sfratto  

Il Comune garantisce un sostegno in base al reddito dei nuclei familiari e riserva un occhio di riguardo alle categorie più fragili: over 65 e disabili. «Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale - annuncia la Giunta guidata da Massimo Cannas - il contributo da assegnare può essere incrementato fino a un massimo del 25 per cento rispetto ai contributi standard che oscillano fra 2.320 e 3.098 a seconda delle categorie». Un aiuto prezioso.

Ma di fronte ai provvedimenti di sfratto per morosità il velo di riservatezza crolla, inesorabile: il palazzo di via Garibaldi si è trasformato in una valle di lacrime dei poveri che, oltre ad avere difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena, non sono neanche più in grado di pagare l’affitto di casa. Con l’aggravante che le soluzioni abitative offerte dalla pubblica amministrazione a beneficio dei bisognosi scarseggiano.

La pandemia ha ampliato le fasce di povertà e resistere è un gioco di squadra. Il Comune di Tortolì fa la sua parte mettendo sul piatto 65 mila euro anti-sfratto: è un piano urgente, sostenuto da fondi regionali, per aiutare gli indigenti a pagare i canoni d’affitto. In tanti sono costretti a superare quella soglia di pudore che li ha protetti finora.

Disagi continui

Gli elenchi dei cittadini a rischio sfratto si allunga costantemente. Mentre gli spazi abitativi di Area sono al completo, con nessuna possibilità di accogliere nuove famiglie disagiate, numerosi residenti affogano nell’emergenza finanziaria tanto da non riuscire a pagare con puntualità le mensilità richieste dal locatore.

I paracadute

La perdita del lavoro e le difficoltà economiche sono tra le cause dei problemi di insolvenza. Davanti a queste situazioni, anche per evitare le lungaggini burocratiche, i proprietari nella maggior parte dei casi hanno deciso di concedere tempo, altri hanno pattuito un nuovo accordo economico, ma c’è anche chi (in percentuale minima) invece ha scelto di procedere per vie legali. Proprio per via della diffusa morosità in una Tortolì che offre risicate opportunità di lavoro, comincia ad assumere dimensioni sempre più rilevanti il paracadute istituzionale.

Non passa giorno senza che le persone bisognose manifestino il disagio chiedendo aiuto ai Servizi sociali o direttamente agli amministratori.

