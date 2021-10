Un salto nell’epoca vittoriana  

Il tratto distintivo che accomuna quest’epoca è l’eleganza degli abiti, molti neri, ma anche blu e rossi per andare ai balli. E poi l’originalità dei cappellini che, spiega un’altra socia Efisia Ibba, 62 anni, «si portavano non sul davanti della testa ma a coprire la crocchia ed erano legati con dei lacci di seta sotto il mento». Ma come si diventa collezioniste di questo mondo dorato? «Non è facile spiegarlo», dice un’altra delle Femminas, Paola Ibba, 60. «Io personalmente sono rimasta rapita dai racconti delle altre e affascinata dal materiale che mi avevano mostrato e così ho deciso di fare parte anche io dell’associazione. Tra l’altro l’epoca Vittoriana ha tanti appassionati: a Cagliari ad esempio ci sono i Vittoriani Itineranti che si vestono con li abiti dell’epoca e fanno delle rappresentazioni e anche delle mostre».Enrica Pillai, 39 anni, racconta: «Ad affascinarmi sono soprattutto gli abiti, la preziosità dei tessuti e come sono confezionati. Molto belli sono anche gli abiti ad esempio della prima comunione che abbiamo esposti in mostra».

La passione è nata all’improvviso: «Ero piccolissima e sfogliando i libri di storia rimasi affascinata dallo sfarzo e dalla bellezza dell’epoca vittoriana». Diventata grande, Ivana Passerini, 65 anni, ha iniziato durante i suoi lunghi viaggi in giro per il mondo a collezionare abiti e accessori di quell’epoca e a trascinare con sé in questa avventura altre sue amiche. Nel 2016 è così nata Femminas: oltre alla presidente ci sono otto donne nel direttivo e un’altra ventina come socie, con lo scopo di conservare e far conoscere le tradizioni del lunghissimo periodo di regno della Regina Vittoria, che fu al trono dal 1837 fino al 1901.

La mostra

Quei vestiti così eleganti, i cappellini, gli occhiali e tanti altri capi d’abbigliamento e oggetti, l’associazione Femminas li ha esposti in una mostra che si può visitare fino a sabato nella sala delle teche dell’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari: nei giorni feriali dalle 16,30 alle 20 e sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20, con obbligo di green pass.«Siamo un gruppo variegato di donne», spiega Passerini, «unite dall’amore per quest’epoca: ci sono casalinghe, ingegnere, artigiane e pensionate. E l’associazione è nata proprio con lo scopo di valorizzare il passato». Tutte e nove le signore sono collezioniste: «Tutti gli oggetti e gli abiti, che sono rigorosamente originali li abbiamo acquistati dagli antiquari e nei mercatini. Qualcosa ci è stato anche regalato».

Il fascino

Il tratto distintivo che accomuna quest’epoca è l’eleganza degli abiti, molti neri, ma anche blu e rossi per andare ai balli. E poi l’originalità dei cappellini che, spiega un’altra socia Efisia Ibba, 62 anni, «si portavano non sul davanti della testa ma a coprire la crocchia ed erano legati con dei lacci di seta sotto il mento». Ma come si diventa collezioniste di questo mondo dorato? «Non è facile spiegarlo», dice un’altra delle Femminas, Paola Ibba, 60. «Io personalmente sono rimasta rapita dai racconti delle altre e affascinata dal materiale che mi avevano mostrato e così ho deciso di fare parte anche io dell’associazione. Tra l’altro l’epoca Vittoriana ha tanti appassionati: a Cagliari ad esempio ci sono i Vittoriani Itineranti che si vestono con li abiti dell’epoca e fanno delle rappresentazioni e anche delle mostre».Enrica Pillai, 39 anni, racconta: «Ad affascinarmi sono soprattutto gli abiti, la preziosità dei tessuti e come sono confezionati. Molto belli sono anche gli abiti ad esempio della prima comunione che abbiamo esposti in mostra».

Casa museo

Stella Mureddu 68 anni è una grandissima collezionista tanto da avere trasformato la sua casa al centro di Quartu in una sorta di museo dove si può trovare di tutto. Non solo oggetti di epoca Vittoriana ma un po’ di tutti i periodi. «Con l’associazione Femminas», racconta, «ci riuniamo periodicamente per programmare i prossimi impegni ed è anche un’occasione per stare insieme e per confrontarci. Siamo anche impegnate in un progetto benefico: abbiamo adottato con l’associazione Su Idanu un villaggio in Tanzania e provvediamo ai loro bisogni».E guai a dire che non sono femministe: «Certo nell’epoca Vittoriana le donne erano un po’ represse», dice Passerini, «e non avevano certo le libertà di oggi. Ma noi siamo lontano da questo, noi siamo per la parità in tutto».

