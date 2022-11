Un salotto letterario nel cortile 

Il poeta di Selargius si è già attrezzato per un pubblico di almeno cinquanta persone. «Ho acquistato le sedie e con mia moglie stiamo sistemando la parte finale di cortile», racconta mentre mostra l’allestimento degli spazi fuori dalla sua abitazione di via Caput. «Lo scopo è solamente sociale, gli spettacoli dovranno essere gratuiti e aperti a tutti, ovviamente con prenotazione a causa del limitato numero di posti», ribadisce Bellisai.

L’idea iniziale era quella di ricavare uno spazio all’aperto per presentare - anche se davanti ad un pubblico ristretto - le sue poesie, racconti di vita in rima recitate in lingua sarda. Ma dopo il primo incontro - a fine agosto - Gianni Bellisai, 75 anni, poeta selargino, ha deciso di trasformare il cortile casa in un piccolo salotto letterario. «Aperto agli artisti della città», racconta, «l’importante è che si tratti di piccoli spettacoli, e che siano gratuiti per il pubblico».

Il salotto

La prima iniziativa è stata organizzata il 25 agosto scorso, “Piccoli spazi aperti”: al centro della serata le poesie di Bellisai, recitate anche dall’attore e regista Franco Siddi.

«Purtroppo è stato poco pubblicizzato e le persone presenti sono state poche», dice il pensionato selargino, «ma sono certo che se si riesce a creare la giusta organizzazione, il prossimo spettacolo sarà più partecipato».

Il poeta di Selargius si è già attrezzato per un pubblico di almeno cinquanta persone. «Ho acquistato le sedie e con mia moglie stiamo sistemando la parte finale di cortile», racconta mentre mostra l’allestimento degli spazi fuori dalla sua abitazione di via Caput. «Lo scopo è solamente sociale, gli spettacoli dovranno essere gratuiti e aperti a tutti, ovviamente con prenotazione a causa del limitato numero di posti», ribadisce Bellisai.

Incontri fra artisti, recite in lingua sarda e italiano, presentazioni di libri, serate dedicate a confronti e critiche di opere poetiche. «Con orari e modalità che non andranno a creare disturbo ai vicini», assicura il pensionato.

L’associazione

L’obiettivo è anche poter creare un’associazione di artisti. «Per una migliore organizzazione e magari riuscire ad accedere a finanziamenti necessari a gestire le attività culturali», sottolinea Bellisai. Tra i progetti anche la pubblicazione di un’antologia delle sue poesie: centinaia di versi in rima scritti negli anni, tanti premiati nelle rassegne letterarie in giro per l’Isola. «Scrivo poesie sin da ragazzo», racconta sfogliando i suoi quaderni letterari. Il suo forte sono i versi di satira politica, alcuni scritti durante i Consigli comunali, o dopo una mattinata trascorsa con il suo inseparabile taccuino in piazza Cellarium. Altri ancora ispirati dall’attualità raccontata nei telegiornali.

