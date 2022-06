Un sabato di fuoco con 8 speciali  

Il fuoco, l’interruzione, la Toyota di Lappi al comando. Dopo il bagno di folla della Olbia-Cabu Abbas, prova spettacolo che ha aperto il Rally Italia Sardegna 2022, 5ª prova del Mondiale Wrc, ieri mattina le auto hanno lasciato il capoluogo gallurese per disputare le prime 4 delle 8 speciali della giornata, spezzate da un’assistenza ad Alghero. Nel pomeriggio, però, un incendio sulla vettura numero 49, la Hyundai i20 R5 dell’equipaggio francese Battut-Gressens (illeso) durante il primo passaggio sulla Tergu-Osilo, valida come speciale 6, ha stravolto i piani.

Le operazioni di spegnimento e rimozione si sono protratte e, sommate ai soccorsi a una spettatrice infortunatasi per cause esterne alla gara, la Tergu-Osilo 2 non si è potuta svolgere. Ed è stato poi annullato il secondo passaggio sulla Sedini-Castelsardo, l’ultimo di giornata. Stavolta la scelta del direttore di gara è stata dettata da motivi di sicurezza: l’eccessivo movimento del pubblico e il segnale radio tra auto in gara e aereo non perfetto per le trasmissioni. A quel punto i commissari hanno deciso: “Rientro del convoglio ad Alghero”, con le auto, in anticipo, verso la rambla affollata di tifosi, curiosi e cacciatori di autografi e selfie. Alla fine di un venerdì movimentato, al comando la Toyota di Lappi, con 0”7 di vantaggio su Tänak.

La gara

La mattinata si era aperta con la Terranova 1 e la Monti di Alà-Buddusò 1, conquistate rispettivamente dagli ufficiali Toyota Gazoo Evans e Lappi. In entrambe le seconde tornate, invece, a prendersi la scena era stato lo spagnolo della Hyundai Dani Sordo, che il Ris lo ha vinto nel 2019 e nel 2020. Quando le auto sono rientrate in assistenza, al giro di boa, in testa alla provvisoria c’era però un altro uomo Hyundai, Tänak, davanti a Lappi e Loubet (Ford). Valida, per le Rally1, la classifica dopo la speciale 7, mentre per gli altri dopo la 6. Il navigatore Stefano Pudda, in coppia con Biolghini, è il primo dei sardi al 41º posto. Marrone-Fresu al 45º, davanti a Tali-Caldart e Messori-P. Cottu. In 49ª posizione Mara-V. Cottu, in 54ª Fosci-Tendas. Erano rientrati col Super Rally gli iglesienti Giacomo e Davide Spanu, poi la rottura della cinghia servizi li ha stoppati nel nel pomeriggio, ma potrebbero essere al via oggi.

Sabato di fuoco