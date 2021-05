Un ruggito sempre più debole 

Nella savana africana si ruggisce sempre meno. Mancano all'appello quasi duecentomila leoni, persi per strada durante il secolo scorso. Per quello attuale le previsioni sono decisamente spaventose: «In assenza di misure efficaci e di progetti di conservazione specifici, diminuiranno di un ulteriore cinquanta per cento nei prossimi vent’anni». E allora ruggisce anche il Wwf, il World Wide Fund for Nature: ha lanciato una raccolta fondi chiamando a raccolta tutto il mondo, col nobilissimo obiettivo di salvare il re.

Rischio estinzione

Il campanello rosso si è accesso da un pezzo: segna che il limite è stato superato, con l’ingresso della specie tra gli animali a rischio di estinzione. Eventualità tutt'altro che improbabile considerando i dati allarmanti che circolano. Per capirci: secondo quanto riportato dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn), dal 1994 al 2014, la popolazione dei leoni in Africa si è quasi dimezzata; più precisamente si parla del 43 per cento di esemplari in meno. Tanto che oggi non c’è più traccia del felino in ben 26 paesi su un totale di cinquantatré. Abbastanza per mettere in allarme l’associazione.

“Sos leone”

È questo il nome della campagna del Wwf, ufficialmente lanciata il 9 maggio e che oggi è al rush finale. Il futuro del re della savana è legata a un numero, il 45585, a disposizione di chiunque volesse fare una donazione, contribuendo in modo concreto a questa lotta per la sopravvivenza. «Dobbiamo agire ora per non perdere questo predatore, la cui presenza indica lo stato di salute e integrità degli habitat e la cui diminuzione determinerebbe effetti negativi a catena su tutto l’ecosistema», avverte l’associazione, che sogna in grande e ha deciso di fare il possibile per cambiare la rotta. Vuole raddoppiare entro il 2050 il numero dei leoni che vivono in natura, «invertendo una tendenza che rischia di portare a una loro rapida e inesorabile scomparsa».

Il progetto

Ogni donazione è preziosa, e aiuterà il Wwf a concretizzare il piano d’azione studiato nel dettaglio. In particolare le risorse raccolte consentiranno di fornire ai ranger l’equipaggiamento e le attrezzature per combattere la piaga del bracconaggio, una delle principali minacce, e ad acquistare lampade solari da donare agli allevatori: allontanando i leoni dalle loro mandrie si eviterà così che vengano uccisi per vendetta. Ma non basta: perché in progetto c’è anche una ricerca sul campo finalizzata a individuare e censire i nuclei superstiti; sarà la base da cui partire per avviare fondamentali collaborazione con enti e aree protette, e trovare le soluzioni più efficaci per salvare questa specie. Occhi e braccia degli ambientalisti sono impegnati prioritariamente in otto territori racchiusi nel continente africano. In particolare a Soknot.

La scommessa

Il paradiso per i leoni potrebbe essere a Soknot. Un’area grande più della Grecia, incastrata tra Kenya e Tanzania, che ospita una delle più grandi popolazioni di leoni. Circa quattromila. Una miniera d’oro le le economie locali: prima che arrivasse il Covid garantiva 3,2 miliardi di dollari all’anno - grazie agli introiti del turismo naturalistico -, tre milioni di posti di lavoro e altri dieci destinati alle aree protette. Un paradiso quasi incontaminato, sino a quando l’uomo ha deciso di strafare. Industria, bracconaggio, caccia di sussistenza e infine la pandemia, che ha portato alla riduzione dei controlli. Con il rischio di far scomparire il leone. Ma il ruggito del Wwf è fortissimo.

