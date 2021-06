Un rione nei terreni delle suore 

In città arriva un nuovo piano di lottizzazione e si porta in dote una benedizione molto speciale: quella delle suore Domenicane. Le religiose, infatti, mettono su casa. Non loro in maniera diretta, ma grazie a un programma edilizio che il Consiglio comunale ha approvato dando il via libera a un’iniziativa (ribattezzata suggestivamente “Avvenire”) ambiziosa. Nonché per certi versi singolare dato che a promuoverla è la Congregazione della suore Domenicane dello Spirito Santo.

Le suore Domenicane

A Carbonia sono (assieme alle Orsoline) una vera istituzione da oltre settant’anni. Un punto di riferimento sono solo religioso ma anche sociale e scolastico tant’è che tuttora - benché le suore da qualche anno per questioni anagrafiche si siano ritirate nella sede principale in Toscana - resta attivo l’asilo di via Mazzini. Ed è proprio alle spalle della scuola, nata nell’ex albergo operaio numero 9, in un terreno di pertinenza vasto circa 5000 metri quadrati e contornato da ulivi, che troveranno spazio diciotto alloggi. A chi saranno destinati? La risposta sta nello spirito della missione delle religiose, rappresentate dal procuratore Massimiliano Zonza, 51 anni. «È pensando alle giovani coppie e alle difficoltà di Carbonia – analizza Zonza – che è venuta l’idea della lottizzazione in cui, sia chiaro, l’istituto non lucra un euro e anzi si fa carico di questa prima fase progettuale: la Congregazione vuole incentivare la crescita della città e offrire per quanto possibile spazi di crescita».

Case a schiera

La destinazione d’uso degli immobili sarà residenziale con casette a schiera su ambo i lati del terreno. «Chiaro che non le edificherà direttamente la congregazione ma si darà modo a cooperative o consorzi preferibilmente di giovani coppie». Casa e scuola potrà così essere un possibile connubio. E magari a Carbonia potrebbero tornare anche le suore Domenicane che cinque anni fa dovettero lasciare la città per limiti di età. È l’auspicio, anzi la ferrea convinzione di suor Caterina, 70 anni, ora in Toscana, una delle ultime religiose protagoniste dall’attività didattica e sociale nell’asilo di via Mazzini: «A Carbonia siamo legate in modo particolare, speriamo davvero fra qualche anno di poter tornare».

Gli spazi aperti e un parco interno attrezzato sono altri punti forti della lottizzazione. Che però, rimarca l’assessore all’Urbanistica Luca Caschili, ha una valenza superiore alle apparenze: «Permette – analizza l’amministratore – di colmare un vuoto urbanistico in un settore della città in cui abbiamo assistito alla nascita anche della lottizzazione di Area “Suor Anna Lucia” di cui abbiamo approvato una variante pochi giorni fa: ciò significa che nascerà una nuova strada che riconnetterà il nuovo rione a via Mazzini e anche via Roma».

Iniziativa sociale

L’assessore Caschili giudica il progetto “Avvenire” come una «bella iniziativa sociale e imprenditoriale il cui spirito è abbondantemente condivisibile e non abbiamo fatto fatica ad approvarlo».

