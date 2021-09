Un re olandese a Riola 

Riola Sardo. Il Gran Premio della Sardegna, 10º round del Mondiale di Motocross per la prima volta nell’Isola, è andato all’olandese Jeffrey Herlings. Per l’ufficiale Ktm è stata una domenica da incorniciare, le vittorie in entrambe le gare gli hanno permesso di diventare il leader della generale.

Ieri alle sue spalle, per due volte, il compagno di team Jorge Prado, protagonista in gara2 grazie a un’ottima partenza seguita da un tentativo di fuga, poi sventato dall’implacabile olandese. Terza piazza, in entrambe le gare, per lo scafato Romain Febvre, che ha seguito la sfida tra le Ktm pronto ad approfittare di errori poi mai arrivati. Delusione per Cairoli, ritiratosi dopo l’incidente in qualifica, e per il campione in carica Gajser, che ieri ha ceduto il primato per un punto dopo aver chiuso rispettivamente 19º e 8º poiché, voce mai confermata ufficialmente, sarebbe stato condizionato da una frattura e intervento alla clavicola.

In Mx2, due vittorie per il francese Vialle e terza piazza in gara1 per Guadagnini, che prima regala una gioia all’Italia poi cade in gara2 e chiude 24º. «È andata benissimo, era il nostro primo mondiale e ci impegneremo per migliorarci, speriamo nell’aiuto dell’amministrazione», spiega Fulvio Maiorca, presidente del Motoclub Motorschool Riola, che ha organizzato la gara col supporto dell’assessorato regionale al Turismo. «Unica nota negativa il forfait di Tony. Mi ha toccato molto».

Queste le classifiche.

MxGp Gara1 : 1) Herlings (Ola), Red Bull Ktm Factory Racing, in 35’22”63); 2) Prado (Spa), Red Bull Ktm F.R., a 42”419; 3) Febvre (Fr), Monster Energy Kawasaki, a 53”01; 4) Vlaanderen (Ola) Yamaha Gebben, a 55”993; 5) Bogers (Ola), GasGas, a 1’02”253.