Un Punto salute vicino al disagio 

Si chiamano Giovanni, Simona e Carlo i primi pazienti che ieri, nel primo giorno di apertura, si sono presentati nel nuovo ambulatorio infermieristico, la struttura sanitaria assistenziale dotata di sportello socio-sanitario di Emergency, inaugurata nel quartiere di Latte Dolce - Santa Maria di Pisa a Sassari. Un centro nato dall’incontro tra Comune, la farmacia di Saturnina Tanda promotrice del progetto e il gruppo Programma Italia di Emergency che, insieme, hanno voluto dare una risposta alle tante richieste giunte dagli abitanti di una delle realtà urbane più critiche e popolose di Sassari: da aprile 2019, gli operatori e i volontari della Onlus hanno ascoltato 194 persone, un totale di 565 consulenze di orientamento, nonostante la pandemia abbia sospeso i colloqui da marzo a dicembre scorso.

I problemi

«Santa Maria di Pisa è un quartiere popolare che ha sofferto negli anni di una forte ghettizzazione: gli abitanti sono per la maggior parte anziani o con patologie croniche importanti, altri hanno problemi derivanti da un passato di tossicodipendenza» ha detto Sara Chessa, coordinatrice dell’ambulatorio Emergency di Sassari. «In questo contesto, aprire stabilmente un vero “Punto di Salute della Comunità” significa garantire un presidio di cura nel territorio che possa accompagnare i suoi residenti nell’esercizio dei loro diritti». Nell’ambulatorio di via Leoncavallo 27-29, messo a disposizione dalla dottoressa Tanda, con un servizio garantito da operatori e volontari di Emergency coordinati da Rita Diez, grazie alla copertura dei costi vivi da parte del Comune, i residenti potranno usufruire di servizi infermieristici legati alla somministrazione di varie terapie. Un punto di riferimento per i pazienti che necessitano di istruzione e orientamento nella gestione di terapie croniche, di medicazioni di lesioni, ma anche della rimozione punti di sutura, oltre a corsi di educazione sanitaria individuali o di gruppo in relazione alle problematiche riscontrate.

Il Comune

Per il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Gianfranco Meazza, «il quartiere di Latte Dolce-Santa Maria di Pisa è tra i più vulnerabili della città, sia per la situazione di disagio socio-economico, familiare e abitativo, sia per una condizione di oggettiva carenza dei servizi, in particolare quelli socio-sanitari. Lo sportello è un tassello di una programmazione a 360 gradi, che include anche i fondi Pinqua recentemente ottenuti da investire proprio per tali quartieri». Il potenziamento del servizio sanitario è stato deciso dopo anni di apertura sperimentale in cui Emergency ha svolto una mappatura sui bisogni.