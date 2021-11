«Un Puc a misura di giovani coppie» 

«Alghero è diventata una città di vecchi, ma il Puc deve pensare alla creazione di servizi per i giovani. Dovrà saper calmierare i prezzi delle case, per poter frenare la fuga verso altre località limitrofe». Il Wwf, con il suo delegato Carmelo Spada, interviene nel dibattito del nuovo strumento di pianificazione urbanistica che sta per approdare in Consiglio comunale. «Sogno una città green, che non significa solo con più verde pubblico, – precisa l’ambientalista – serve come il pane un piano del traffico, per esempio, ma anche quello del sottosuolo, visto che a ogni pioggia la città si allaga». I fanatici dei metri cubi, insomma, non dovranno essere gli unici destinatari del Puc. «Ogni volta che si parla di Piano urbanistico si pensa agli impresari, – aggiunge Spada – ma i nostri politici dovrebbero tenere a mente le esigenze delle giovani coppie che qui ad Alghero non riescono ad acquistare la loro prima casa».

La città invecchia

La città è invecchiata negli ultimi vent’anni: l’età media sfiora il mezzo secolo e dal 2002 a oggi gli over 65 sono passati da 6500 a 11000. La popolazione che rientra nella fascia “giovane” è rimasta invariata, 27mila residenti tra i 15 e i 64 anni. Ma sono tante le famiglie algheresi che decidono di acquistare la loro prima casa a Olmedo o Putifigari, preferendo spostarsi di venti chilometri per risparmiare. «La vera sfida – dice il responsabile programmazione di Confesercenti Enrico Daga - è costruire una città a misura di abitante, godibile nei sui spazi all’aperto e libera dalle auto. Non a caso era stato chiesto all’architetto Joan Busquets di collaborare al Piano, con dei progetti-guida. Che fine ha fatto quell’iniziativa?». L'urbanista avrebbe dovuto mettere la sua impronta sul Piano urbanistico comunale, coordinando gli studi urbanistici esecutivi dello strumento di pianificazione che il territorio aspetta da decenni, per armonizzarli con la Rete Metropolitana. «Non se ne parla più. Ma non solo – insiste Daga – non c’è un ufficio del Piano e non c’è alcun dibattito pubblico».

Il commercio

Massimo Cadeddu, presidente di Confcommercio, pensa al tessuto imprenditoriale della città, alle nuove zone di espansione commerciali e turistico-ricettive. «Il Puc dovrebbe tenere conto che il centro storico è saturo dal punto di vista commerciale e che quindi occorrerebbe spostare l’attenzione in altri luoghi, rendendoli appetibili. Penso alle zone marino-balneari, per esempio. Ma non solo. In città non ci sono sufficienti posti letto di qualità. Alghero ha già il suo turismo di massa, ora serve adeguare le vecchie strutture esistenti e, eventualmente, implementare i numeri con alberghi di un certo livello».