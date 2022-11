Un pub scozzese tra i nuraghi 

Non fosse una storia vera sembrerebbe una favola: Chiara Chironi, 34 anni, e Marco Monni (32), hanno lasciato la Scozia per trasferirsi a Triei, riappropriandosi delle proprie radici. Da Edimburgo hanno importato usi e costumi nel paesello di un migliaio di anime dove hanno aperto un pub in stile scozzese. Un investimento atipico, perché il borgo è in decadenza demografica, i bambini sono sempre meno e l’età media è piuttosto elevata. Gli effetti degli indicatori negativi si ripercuotono sui servizi alla comunità, orfana persino di un negozio di alimentari. «Sappiamo che è un azzardo, ma secondo noi ci sono buone prospettive», dice Chiara, compagna di Marco con cui ha plasmato l’idea che insieme covavano da tempo.

La storia

Chiara e Marco sono partiti per la Scozia a novembre 2015. Lei lavorava in hotel, lui barman nei tradizionali pub. Poi a marzo 2020 è scoppiata la pandemia. «Aprire un pub è sempre stato il sogno di Marco. Quando, durante la pandemia, siamo rientrati per una vacanza prolungata sono emersi alcuni intrecci, anche logistici, che ci hanno aperto le porte al progetto. Siamo consapevoli che non sia semplice: Triei non è né Edimburgo né Tortolì, ma riteniamo ci siano spazi per far bene. Confidiamo di poter accogliere anche clienti dai paesi vicini».

Sguardo al futuro

Alcuni mesi fa, con la chiusura dell’unico market, il futuro del borgo sembrava segnato. Ora Chiara e Marco hanno rilevato lo stabile di via Carlo Alberto. Hanno messo in valigia segreti ed esperienza scozzese per gestire un pub, rivolgendosi soprattutto a una clientela giovanile. L’hanno chiamato Caledonia, la Scozia per i Romani. Per ora lavorano due dipendenti, oltre ai proprietari. «L’inaugurazione è stata un trionfo e l’affluenza ci conforta. Ora che arriverà il periodo delle festività organizzeremo serate a tema, con musiche irlandesi e scozzesi». La nuova apertura potrebbe rianimare il commercio che, da queste parti, è quasi appiattito. È in piedi l’ipotesi che altri ragazzi possano aprire un piccolo market.