«Un progetto sardo per unire la sinistra» 

Un soggetto politico che unisca le forze organizzate della sinistra e chi non aderisce ad alcun movimento e tuttavia è attivo sul fronte dei diritti e della loro estensione, dei temi del lavoro e dell’ecologia, delle questioni sulla parità di genere e dell’autonomismo. Una formazione che nasca in Sardegna ma con punti di riferimento nazionali (Possibile, i Verdi, Articolo Uno) e internazionali (i Progressisti di Sanchez, l’Internazionale Progressista di Sanders). Massimo Zedda (Progressisti) ce l’ha in mente da almeno due anni.

«Quando ha iniziato a lavorarci?»

«A livello nazionale abbiamo avviato il percorso nell’ottobre 2019. Ne ho parlato con Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Arturo Scotto, i Verdi, cioè con tutti coloro che appartengono a partiti e organizzazioni politiche che però non sono presenti ovunque. Poi è arrivata la pandemia, ci siamo potuti riunire solo su piattaforme virtuali e il progetto ha subito un rallentamento».

E adesso lo rilancia dalla Sardegna

«La nostra Regione è sempre stata luogo di sperimentazione politica. Ci muoviamo dal basso, dalle realtà locali. Come Progressisti abbiamo già promosso iniziative a Sassari, Nuoro, Cagliari. Hanno partecipato appartenenti a partiti organizzati e persone senza partiti di riferimento ma che credono negli ideali di cui parlavo prima. Con loro vogliamo avviare un processo costituente, istituendo Comitati promotori dei Progressisti ovunque sia possibile. Il progetto nasce qui ma i collegamenti sono nazionali e internazionali, altrimenti si rischia di ridurlo, nella percezione, all’ennesimo tentativo di mettersi assieme a fini elettorali».

Le elezioni, però, alla fine arrivano. Le regionali sono tra due anni e mezzo: qual è la ricaduta positiva per i Progressisti?

«Proprio per valorizzare le diversità, sarà possibile iscriversi in Sardegna ai Progressisti, pur mantenendo un’appartenenza a organizzazioni politiche nazionali come Possibile, Verdi, Sinistra Italiana. Un sistema a doppia tessera, insomma».

Intanto, il suo capogruppo Agus più di un mese fa ha lanciato un appello alle forze dell’opposizione a riunirsi per la costruzione di un progetto?

«La prossima settimana ci vedremo a Cagliari come coalizione, mentre a Sassari è in programma un’iniziativa anche con il M5S per discutere di un piano di ripresa, di temi e progetti per la Sardegna. Ma questo è un percorso differente: noi vorremmo rafforzare la coalizione creando una gamba a sinistra. La coalizione può contare sul Pd, su un’interlocuzione con il M5s. Dopodiché ci sono le organizzazioni politiche a sinistra, dove serve una riorganizzazione unitaria funzionale a creare una forza che dia un contributo».

Cesare Moriconi (Pd) ha detto che quest’opposizione si è limitata troppo a seguire l’azione del governo e si è spesso caratterizzata per una spinta ostruzionistica.

«Non siamo partiti con un’opposizione dura, proprio perché è giusto mettere chi governa in condizioni di dire cosa intende fare. Quando è arrivata la pandemia ci siamo messi a disposizione, ma se di fronte a questa disponibilità il presidente della Regione pone come questioni fondamentali la moltiplicazione delle poltrone, non si può restare a guardare»

Cosa serve oggi alla Sardegna?

«La legislatura è finita, nel senso che la maggioranza non ha più tempo di realizzare progetti di sviluppo: serve che la coalizione di centrosinistra con il M5s elabori un progetto politico anche sulle indicazioni legate all’occasione storica dei finanziamenti europei. Per progetto intendo leggi da presentare nei primi cento giorni di governo, in modo che se alcune cose vengono fatte subito, e subito si avvertono i benefici, sarà molto più difficile smontare quelle azioni».

Che tipo di azioni?

«Penso ai temi del turismo, dell’innovazione tecnologica, delle infrastrutture, dell’istruzione, dell’ecologia e dell’inclusione sociale. Penso a una riforma della Regione che dovrebbe snellire se stessa a beneficio degli enti locali: è inutile parlare di spopolamento se poi non c’è nessuno negli uffici dei Comuni. Penso alla necessità di costruire nuclei di progettazione in tutti i Comuni per cogliere i benefici dei fondi europei, un po’ come fece la Spagna».

I tempi sono maturi per pensare a un candidato?

«Abbiamo il problema di costruire un progetto per la Sardegna e di una coalizione che possa vincere le elezioni. Poi il candidato verrà. D’altra parte noi non ci scontriamo con candidati forti, ma con una coalizione di centrodestra che probabilmente sta perdendo consenso».

Due anni e mezzo fa era candidato presidente e ha perso: si è mai sentito leader di questa opposizione?

«A me il termine “leader” neanche piace».

