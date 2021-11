«Un progetto per riqualificare il rione» 

«La realizzazione della variante porterà a una riqualificazione della zona, dell’ingresso della città e sarà un ottimo biglietto da visita per chi arriva». La società Hr srl immobiliare chiarisce la proposta di modifica al piano di lottizzazione a Santa Caterina che sta scatenando polemiche e dubbi sia tra i commercianti che in Consiglio comunale. E proprio domani l’assemblea discuterà la proposta.

Il progetto

La Hr immobiliare da tempo ha avuto un piano di lottizzazione destinato ad interventi residenziali, già realizzato per un terzo. Adesso chiede che un altro terzo della lottizzazione venga destinato ad attività commerciali mentre la restante parte potrebbe essere concessa al Comune per realizzare parcheggi. «Intendiamo fare chiarezza affinché la cittadinanza possa farsi un’idea corretta della proposta che sarà portata in Consiglio comunale – fanno sapere dalla società - Una proposta che, nelle sue linee essenziali, è stata portata in via informale all’attenzione dell’Assemblea, alla presenza di tutti i consiglieri, già nel settembre 2019».

Gli obiettivi

«La crisi che ha investito il mercato immobiliare e la nuova perimetrazione delle aree di rischio stabilito dal Pai inducono a un ridimensionamento e a una revisione del piano di lottizzazione che contemperi sia gli interessi pubblici che quelli privati» spiegano. La variante si pone tra i vari obiettivi «la riduzione della volumetria complessiva, l'aumento delle superfici per le aree di cessione, la realizzazione di una vasta area per parcheggi e la creazione di un’area per servizi pubblici con strutture ludiche e punti di ristoro, verde pubblico lungo tutto il confine con la strada statale 129 bis, la realizzazione di un nuovo accesso alla lottizzazione da via Amsicora e la conversione delle volumetrie destinate a servizi in volumetrie per strutture commerciali». La società Hr chiarisce che «la creazione di un’ampia zona per parcheggi (10 piazzole di sosta per gli autobus e circa 200 per le auto) permetterà una fruizione più corretta del centro storico attualmente oberato da un carico veicolare, sia di sosta che di movimento, che ne limita le enormi potenzialità». La previsione di una zona per servizi pubblici consentirà al Comune di realizzare un’area attrezzata con giochi e punti di ristoro. Infine il verde contribuirà a rendere più piacevole la zona». Sarà sufficiente questa operazione di trasparenza a convincere i consiglieri e i commercianti ? Domani i nodi verranno sciolti.