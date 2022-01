Un prefetto tra la gente e gli sportivi 

Fin dal mio insediamento la mia priorità è stata quella di conoscere da vicino la realtà territoriale in cui opero. Sto visitando i comuni, uno ad uno, così come sto partecipando a tante iniziative provenienti dalla cosiddetta “società civile”. In quest'ottica, rientra perfettamente anche lo sport. Una scelta che mi consente di conoscere a tutto tondo e direttamente le diverse realtà, verificando i punti di forza e le criticità.

Con i suoi 52 anni, non solo è il più giovane prefetto d'Italia, ma è anche tra i più sportivi. Fabrizio Stelo, dal suo arrivo a Oristano, ha inaugurato un nuovo modo di esercitare il ruolo di rappresentante dello Stato, facendosi notare, con grande piacere di tutti, nei campi e nelle palestre per “fare il tifo” alle squadre oristanesi.

Uscire dal “palazzo” in nome dello sport?

Fin dal mio insediamento la mia priorità è stata quella di conoscere da vicino la realtà territoriale in cui opero. Sto visitando i comuni, uno ad uno, così come sto partecipando a tante iniziative provenienti dalla cosiddetta “società civile”. In quest'ottica, rientra perfettamente anche lo sport. Una scelta che mi consente di conoscere a tutto tondo e direttamente le diverse realtà, verificando i punti di forza e le criticità.

In quali comuni si è recato?

Oltre a Oristano, anche ad Arborea, Ghilarza, Norbello, Paulilatino e Samugheo (in rigoroso ordine alfabetico). Sto visitando tutti i comuni, incontro i sindaci. Riguardo agli eventi sportivi, ho assistito finora a partite di calcio (maschile e femminile), basket, pallavolo (femminile) e tennistavolo (maschile e femminile), Mi manca ancora qualcosa, ad esempio rugby, hockey su prato e tennis, provvederò quanto prima.

Come è stata l'accoglienza?

Assolutamente ottima. Dopo un primo momento di sorpresa, nel vedere il prefetto sugli spalti a "fare il tifoso”, sono sempre stato accolto con piacere ed entusiasmo.

Come ha trovato il livello organizzativo delle società?

Direi buono. Si tratta di società piccole o molto piccole, con budget limitati e con dirigenti che svolgono la propria attività quasi esclusivamente per passione e non per denaro.

In che modo il pubblico sta recependo le disposizioni anti-Covid?

Benissimo. Ho riscontrato un pubblico attento nell'osservanza delle diverse prescrizioni, soprattutto il distanziamento e l'uso delle mascherine. Non solo: all'ingresso ho sempre trovato chi controllava la certificazione verde.

Ha praticato qualche sport particolare?

Più di uno (calcio, tennis, ciclismo, nuoto, tennis tavolo), qualcuno anche con discrete soddisfazioni, ma sempre per divertirmi.

Come ha trovato la situazione degli impianti?

Considerati i vari stop imposti dalla pandemia, sinceramente mi aspettavo di trovare una situazione peggiore. Invece diversi impianti, tra quelli che ho visitato, sono in buone condizioni, e quando non lo sono i dirigenti mi hanno informato che stanno facendo il possibile per risolvere le problematiche. Tutto si può migliorare, ed è giusto provare a farlo.

In che modo lo sport può aiutare i giovani a diventare buoni cittadini?

Lo sport è un fattore essenziale di benessere per tutti ma, per i più giovani, rappresenta un fondamentale fattore di crescita. La pratica sportiva, oltre a migliorare l'autostima, combattere lo stress e allentare le tensioni, l'ansia e la stanchezza mentale di questi anni complicati, insegna soprattutto i valori essenziali della vita: rispetto dei compagni e degli avversari, capacità di vivere nel gruppo, organizzazione, senso del sacrificio e spinta a perseguire gli obiettivi con passione e determinazione. Nella vita come nello sport bisogna saper perdere, ma anche saper vincere.

I successi olimpici oristanesi 2021: Oppo e Patta, la pallavolista Orro e il pesista Massidda. Come ha vissuto quei momenti?

Il 2021 è stato un anno unico, indimenticabile e difficilmente ripetibile per tutto lo sport italiano. In particolare la provincia di Oristano è stata la grande protagonista con vittorie così importanti che, oltre all'enorme successo sportivo, hanno fatto di questo territorio una vetrina mondiale. L'auspicio è che tutto ciò possa contribuire alla valorizzazione di questo territorio anche sotto altri aspetti, in particolare quello turistico. Dal punto di vista squisitamente sportivo, ho conosciuto personalmente questi campioni e a ciascuno di loro mi sono permesso di consigliare, finiti i festeggiamenti, di considerare i trionfi raggiunti anche come punto di partenza per nuovi obiettivi. Vincere è difficilissimo, soprattutto a certi livelli, ma confermarsi lo è ancora di più. Anche in questo caso lo sport è una "scuola di vita": alzare l'asticella e avere sempre dei “sogni nel cassetto", facendo il possibile perché si realizzino.

