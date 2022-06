Un posto in Giunta per “Miss preferenze” 

«Continuare ad essere sempre me stessa e riuscire a tenere il filo diretto con tutti i cittadini. Ho sempre cercato di ascoltare le esigenze di chiunque, qualche volta si è dovuto dire di no, ma mai senza prima provare a trovare insieme una soluzione».

Le ultime elezioni l’hanno incoronata “Miss preferenze” con 574 voti, in testa nella lista dei Riformatori arrivata prima nella competizione elettorale del 12 giugno a Selargius. Gabriella Mameli, 50 anni, ex vicesindaca e avvocato di professione, è pronta a tornare nell’aula di piazza Cellarium, lasciata un anno fa per trasferirsi nello staff dell’assessorato ai Lavori pubblici in Regione. Sarà, probabilmente, di nuovo assessora e vicesindaca, con un occhio rivolto alle prossime elezioni regionali e una sua possibile investitura come candidata sindaca fra cinque anni.

Si aspettava tutti questi voti?

«Sinceramente no. Sapevo di aver lavorato bene, confidavo nel consenso e sostegno dei cittadini, ma il risultato finale è stato decisamente al di là di ogni aspettativa».

Il segreto per avere un bacino elettorale così importante, cresciuto negli anni?

«Continuare ad essere sempre me stessa e riuscire a tenere il filo diretto con tutti i cittadini. Ho sempre cercato di ascoltare le esigenze di chiunque, qualche volta si è dovuto dire di no, ma mai senza prima provare a trovare insieme una soluzione».

Anche la lista è andata bene, eppure ultimamente il partito ha perso pezzi grossi, sia in Giunta che in Consiglio.

«È vero, la cosa ci ha preoccupato non poco. Abbiamo comunque cercato di fare una lista che proponesse persone valide, il risultato delle urne dimostra che il partito è sempre stato presente nel territorio e i cittadini ci hanno premiato per questo».

Pronta a tornare in Giunta?

«Non sono ancora in grado di dare una risposta. Sicuramente mi gratifica l’idea di fare di nuovo parte dell’esecutivo comunale, ma è una decisione che prenderò con il partito e insieme al gruppo appena inizieranno le trattative».

Lei darà la sua disponibilità?

«Ci sto ragionando».

Un anno fa aveva lasciato il posto in Giunta proprio per dedicarsi al suo nuovo lavoro di consulente in Regione.

«Ricoprire due ruoli così importanti comporta il rischio di fare male entrambi, lo pensavo allora e continuo a pensarlo».

Il partito chiederà anche il posto di vicesindaco?

«Le trattative non sono ancora iniziate, non so ancora quali saranno le richieste. Certo è che si dovrà tenere conto del fatto che siamo il partito più votato della maggioranza, e che le nostre scelte dovrebbero avere priorità».

C’è chi ipotizza una sua candidatura a sindaca fra cinque anni.

«Non lo escludo, è comunque un ragionamento che faremo insieme al partito e alla coalizione».

In tanti l’avrebbero voluta anche stavolta alla guida del centrodestra.

«Mi è stato chiesto, non è un segreto. Ma sono stata la prima, insieme al partito, a credere nella ricandidatura dell’attuale sindaco e a confermare il sostegno, nonostante alcuni abbiano parlato di competizione con Concu che di fatto non c’è mai stata».

Fra meno di due anni ci sono anche le elezioni regionali: ci riproverà?

«È ancora presto per parlarne, vedremo».

Le grandi sfide per la città nei prossimi cinque anni?

«Si riparte dai progetti avviati, in continuità con quanto fatto sinora. Dall’ecomuseo del paesaggio al restyling del campo Generale Porcu, entrambi finanziati, sino al percorso di riqualificazione degli istituti scolastici e impianti sportivi che si continuerà a portare avanti. E poi c’è il completamento del Campus della scienza».

