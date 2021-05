Un posto al sole senza rincari:  è caccia ai lettini 

Stessa spiaggia, stesso mare e più o meno stessi prezzi. Nel lungomare quartese la stagione che sta per iniziare si preannuncia senza troppi scossoni. Per non gravare sulle tasche dei bagnanti, anche loro provati dalla crisi portata dal Covid, quasi tutti hanno deciso di mantenere invariati gli affitti di lettini e ombrelloni rispetto all’anno scorso. Un modo per stare vicino ai clienti e far scegliere loro il litorale quartese. E i risultati già si vedono: in previsione della riapertura tra la fine di maggio e i primi di giugno, sono già diverse le richieste per gli abbonamenti.

Le quotazioni

Per l’affitto di un lettino e di un ombrellone, a seconda dei giorni si spenderà dai 12 ai 14 euro. Si arriva fino a 20 per due lettini. C’è chi poi ha previsto costi per gli abbonamenti stagionali che si aggirano tra i 720 ai 1000 euro mentre per i mensili si va dai 255 ai 445 a seconda che si decidano di noleggiare uno o due lettini.

«Prevediamo una stagione balneare positiva», dice Gianni Murru dell’Alta Marea, «c’è una buona richiesta di abbonamenti e abbiamo mantenuto gli stessi prezzi dell’anno scorso, senza aumenti. Anche quest’anno abbiamo richieste da clienti che arrivano da Cagliari, dal momento che negli stabilimenti le norme anti Covid vietano la cabina condivisa».

Le nuove abitudini

Insomma: chi prima negli stabilimenti affittava la cabina con amici, adesso non può più farlo perché il noleggio è consentito solo a un nucleo familiare. Così si preferisce andare altrove e spendere meno. «Quest’anno poi riprenderanno anche le attività per i bambini» prosegue Murru, «l’unica incertezza riguarda gli spazi per fare attività sportiva perché la Regione è in ritardo, avendo ritirato la delega sul demanio ai Comuni». E poi, «c’è questo problema delle alghe che non vengono spostate dalla battigia».

Ci si prepara ad aprire anche al Passaggio a Nord Ovest ,che propone le stesse tariffe dello scorso anno. «Con la crisi che c’è non abbiamo pensato nemmeno per un attimo di aumentare le tariffe», dice il titolare Gigi Carta, «per quanto riguarda la stagione speriamo che sia meglio dell’anno scorso». Bisognerà però approfondire alcune cose: «Vicino a noi c’è un parcheggio enorme, ma non ci sono posti riservati ai disabili. Il Comune dovrebbe intervenire. Sono comunque fiducioso».

Dovrebbe aprire il primo di giugno anche il Chiringuito, anche se le incognite sono ancora tante. «Siamo ancora in una fase di incertezza», spiega il titolare Massimo Porru, «per ora abbiamo delle richieste, quel che è certo è che siamo in un ritardo enorme. Non si capisce su quanti posti potremo contare considerata anche tutta la questione del distanziamento».

Abbonamenti

Nel litorale quartese l’unico stabilimento con le cabine è il Lido mediterraneo che aveva avviato la campagna abbonamenti già ad inizio primavera. «Per chi ha sottoscritto le tessere entro marzo», spiega il titolare Pietro Pontis, «abbiamo gli stessi prezzi dell’anno scorso, in seguito qualche aumento invece c’è stato».

I prezzi variano a seconda del numero delle tessere ma anche a seconda dell’affitto di ombrelloni e lettini: per tutta la stagione da maggio a settembre si va dai 1.300 ai 2.100 euro.

Intanto sul lungomare c’è ancora da risolvere la questione delle concessioni, prorogate fino al 29 luglio, nel mezzo della stagione estiva. La decisione era stata presa dalla dirigente dei Lavori pubblici, n contrasto con gli indirizzi della Giunta.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Abbiamo accumulato un ritardo enorme: non si capisce ancora quale sarà la capienza degli stabilimenti