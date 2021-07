Un polo nautico sul lago Corsi 

Un circolo nautico sulle sponde del Lago Corsi. Non è l’avveniristica idea di un qualche visionario imprenditore, ma un progetto reale che, è proprio il caso di dirlo, a breve potrebbe andare in porto.

Il progetto

Franco Zedda è un iglesiente che ha passato la metà dei suoi 57 anni a sognare prima e programmare poi, il modo per poter realizzare un progetto che potesse far sposare la sua grande passione per gli sport acquatici, ai servizi da offrire alla comunità in uno spot dall’inestimabile bellezza paesaggistica.

Corsi di vela e canottaggio, escursioni sui pedalò, natanti a remi o a motore elettrico, presto potrebbero versare una nuova linfa vitale nella località di Punta Gennarta. «Ho cullato questo sogno per 25 anni – confessa Zedda – e ora mancano soltanto gli ultimi documenti». L’Enas ha apprezzato l’iniziativa dell’imprenditore e lo ha seguito nella fase di progettazione: «Per tanti anni mi è stata sbattuta la porta in faccia rivela Zedda – quando la gestione della località apparteneva al precedente ente. Nel 2002 fondai l’associazione “Akuatica” e continuai a coltivare la mia idea. Sette anni più tardi chiesi l’autorizzazione per poter procedere alla organizzazione di una manifestazione nelle acque del Lago Corsi. Ottenni il permesso e l’iniziativa andò ben oltre le più rosee aspettative, una sorpresa che mi permise di credere con maggiore convinzione nei miei propositi». Era il 2010 quando lo specchio d’acqua della diga fu solcato da decine di imbarcazioni a vela, canoe e natanti autocostruiti con materiale di riciclaggio e i sentieri di Punta Gennarta battuti da un pubblico di appassionati e curiosi, numeroso come solo nelle grandi occasioni può accadere: «Abbiamo stimato fossero presenti oltre tremila persone – racconta Zedda –un evento indimenticabile, dimostrò tutte le potenzialità della location.

Il futuro

Oltre a poter avvicinare i più giovani agli sport acquatici anche durante il periodo invernale, il progetto darebbe una spinta decisiva anche al settore turistico, si traccerebbero delle strade per un indotto finora mai sfruttato». Proprio di strade tracciate ha però bisogno la località di Punta Gennarta. Da oltre mezzo secolo rappresenta uno dei percorsi più battuti dai cittadini, ma da svariati anni a questa parte è inaccessibile a causa di alcune frane che hanno reso il tragitto pericoloso e costretto l’Enas ad interdire gli ingressi che costeggiano la diga. La volontà di far riappropriare uno dei polmoni verdi della città ai propri abitanti, è però una priorità nei programmi dell’amministrazione comunale: «Si tratta di uno spazio essenziale per la comunità – dichiara Giorgia Cherchi, assessore all’Urbanistica, Paesaggio, Pianificazione del verde e Patrimonio – con l’Enas abbiamo firmato una convenzione che attesta la nostra presa in carico delle manutenzioni ordinarie, nella quale rientra anche la sistemazione dei parapetti per trecento metri di tracciato. Proprio nei giorni scorsi l’Enas mi ha comunicato che il progetto di fattibilità per la risistemazione del percorso è terminato ed è in fase di conferenza dei servizi. Non voglio sbilanciarmi con le date, ma credo si sia vicini alla risoluzione».

