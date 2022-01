Un polo della salute in via Cilea 

Non solo il servizio per le dipendenze patologiche, ma anche ambulatori, uffici, un centro sociale per gli anziani, e la nuova sede dell’assessorato ai Servizi sociali. Il polo socio assistenziale integrato, previsto nell’ex casa del pensionato di via Cilea, inizia a prendere forma dopo l’ultimo incontro in Municipio tra i diversi assessorati coinvolti. Un vertice convocato dal vicesindaco Tore Sanna per esaminare i documenti richiesti dall’Asl necessari a definire i lavori da realizzare e la ripartizione degli spazi. Mentre si pensa già di allargare il progetto all’ex Casa della solidarietà, che resta sede di alcune associazioni di volontariato cittadine ma che potrebbe fungere anche da casa della salute, insieme a una serie di altre strutture sanitarie - pubbliche ma anche private - già presenti nella zona fra viale Colombo e via Turati. «L’obiettivo è avere una vera e propria cittadella della salute con servizi sociali e sanitari integrati a disposizione dei cittadini», commenta il vicesindaco dopo l’ultima riunione di coordinamento in Comune.

Il piano

Il progetto era passato in Giunta la scorsa estate. Al centro dell’accordo fra amministrazione comunale e azienda sanitaria c’è la palazzina che si trova a pochi metri dai locali della Asl di via Turati, donata da un benefattore quartese e un tempo alloggio per gli anziani della città, ormai abbandonata da anni. Lì dove le porte si sono chiuse nel 2009 per problemi di sicurezza, da allora la struttura è off limits. Le prime interlocuzioni via mail fra Comune e azienda sanitaria risalgono ad alcuni mesi fa, partite dopo la richiesta inviata dall’autorità sanitaria regionale affinché venissero individuati dei locali adeguati dove poter traferire la sede del Serd, attualmente ospitata in via Cavour. Lo scorso ottobre il sopralluogo con vertici comunali e dell’Asl nella palazzina di via Cilea. Un incontro che di fatto ha suggellato l’accordo sul futuro della struttura, seguito alla richiesta di una serie di documenti tecnici che il Comune sta già elaborando.

Il percorso

Al lavoro ci sono cinque assessorati: Servizi sociali in prima linea, con Patrimonio e Lavori pubblici. Insieme ai settori di Urbanistica e Mobilità che si dovranno occupare di studiare, e pianificare, l’assetto urbanistico e la viabilità di tutta la porzione di territorio fra viale Colombo e via Turati dove sarà concentrato il polo socio sanitario integrato quartese, il primo in Sardegna.