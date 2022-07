Un polo culturale nell’ex deposito 

Da deposito del cantiere comunale a polo culturale, con annesso archivio - compreso quello storico - e spazi per lettura e incontri letterari. È la destinazione futura del capannone di via Orrù, al civico 6 nella zona artigianale di Sa Serrixedda, indicata dalla Giunta nell’ultima riunione, durante la quale sono state previste in bilancio risorse per 690mila euro da incassare tramite la vendita di altri immobili municipali. Ci saranno fondi anche per la biblioteca di via Dante, 700mila euro inizialmente finanziati dal Pnrr per il primo piano del mercato civico (che invece andrà demolito) e ora dirottati nell’edificio di via Dante.

La decisione

La decisione è stata presa dopo un recente sopralluogo. «È necessario provvedere all’individuazione di una nuova sede per l’implementazione del polo archivistico - bibliotecario del Comune», le motivazioni riportate nella delibera, «che consenta alla cittadinanza di utilizzare gli spazi della cultura come veri e propri centri di riferimento della comunità, spazi di incontro, novità e cultura ma anche luoghi di socialità per le persone più fragili e sole». Non solo: «Il deposito dell’archivio storico comunale, attualmente ospitato in un immobile di proprietà privata, non consente di esercitare le attività di ricerca per inadeguatezze sia qualitative sia quantitative», viene sottolineato nel documento approvato dall’esecutivo del Municipio.

La Soprintendenza

Il futuro polo culturale allargherà il numero di biblioteche in città, dopo quelle di via Dante e Flumini. «Un settore che contiamo di valorizzare», dice il vicesindaco Tore Sanna, «per questo abbiamo destinato una serie di risorse al potenziamento delle strutture esistenti e alla creazione di una sede per l’archivio, esigenza per anni tralasciata e che come amministrazione non potevamo continuare a trascurare». Un percorso sollecitato dalla stessa Soprintendenza archivistica. È diventato dunque prioritario dare una sede all’archivio dei documenti comunali, a partire da quelli storici che andranno recuperati e valorizzati, ma anche puntare su «biblioteche pubbliche più aperte e propositive, nonché hub di comunità che mettano al centro la lettura e la promozione della cultura e creino iniziative che favoriscano incontri e proposte riservate ai bambini e alle famiglie».