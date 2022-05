un pieno a gavoi Il sogno ossese può continuare 

Taloro 1

Ossese 2

Taloro (4-3-3) : Forzati; Soro, Mastio, Castro, Sau; M. Fadda (24’st A. Fadda), E. Fois, Secchi; Littarru, Pusceddu (17’st Falchi), Mele. In panchina Mozzo, Cammarota, Porcu, Ortu, Sedilesu, Corona, A. Fadda, M. Fois, Falchi. Allenatore Fadda.

Ossese (4-4-2) : Cerchi; Zinellu, Arca, Cocco, Sini; Sechi (15’st Gadau), Gueli, Madeddu, Sabino; Chelo (7’st Virdis), Scognamillo. In panchina Camboni, Canu, Gadau, Fancellu, Ubertazzi, Contini, Virdis, Dettori, Delrio. Allenatore Loriga.

Arbitro Senes di Cagliari.

Reti: nel primo tempo 47’ Forzati (a), nel secondo tempo 2’ Littarru, 9’ Madeddu (r).

Note : ammoniti Mastio, Cocco, Scognamillo, Madeddu, Falchi, Sau; espulso Loriga; recupero 4’-7’: spettatori 500.

GAVOI. Con una settimana di ritardo l’Ossese si presenta al Maristiai e batte la diretta concorrente Taloro. Partita a tratti dominata dai padroni di casa che però non sono riusciti a concretizzare la grande mole di gioco creata.

Primo tempo

Il primo squillo è del Taloro, con Fois che da 25 metri su punizione centra il palo a Cherchi battuto. I padroni di casa premono sull’acceleratore: Littarru sfrutta un errore in uscita dell’Ossese e punta la porta tre contro due, la conclusione dell’attaccante si spegne sull’esterno della rete. Due minuti dopo l’Ossese si rende per la prima volta pericoloso con Chelo che non sfrutta una respinta incerta di Forzati. Sul cambio di fronte Mele ripulisce una seconda palla e conclude dal limite ma Cherchi è attento e respinge a lato. La partita si incattivisce e l’arbitro prova a controllarla sventolando diversi cartellini gialli. Sul finire della prima frazione l’Ossese passa in vantaggio: Madeddu sfrutta la disattenzione della difesa rossoblù e batte velocemente il calcio d’angolo, Forzati è fuori posizione e nel tentativo di respingere la conclusione si butta la palla in porta.

Secondo tempo

Pronti via il Taloro trova subito il pareggio: Littarru riceve un traversone dalla sinistra e fa sponda per l’accorrente Secchi, che anticipa tutti e incrocia al volo sul secondo palo. Al 8’ l’Ossese ritorna in vantaggio alla prima occasione: una conclusione dal limite di Sechi si infrange sul braccio di Castro, l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Madeddu batte e spiazza il portiere gavoese. Il Taloro accusa il colpo e non riesce più ad esprimere il calcio del primo tempo. L’Ossese visto il risultato stringe ancora di più le maglie difensive mostrandosi in avanti solo con alcune ripartenze estemporanee. Sul finire della partita i gavoesi provano il colpo di reni per acciuffare almeno il pareggio. Al 40’ Littarru spizza un lancio di Sau, Falchi si avventa sulla palla e conclude a colpo sicuro ma trova sulla sua strada un redivivo Cherchi. Il Taloro ci prova fino alla fine ma nonostante i 7 minuti di recupero non trova il pareggio.

Andrea Angius

