Un piano per catturare i pavoni 

La Lipu l’aveva detto già qualche tempo fa. Nella lottizzazione di Stella di Mare 2, aveva spiegato Luciano Durante dell’oasi di Carloforte, «i pavoni hanno trovato un ambiente naturale e li sono rimasti per riprodursi. Stanno bene, non hanno predatori, salvo qualche cane randagio, il clima è buono, sono liberi e si sono inselvatichiti. Non sono pericolosi e non attaccano però se vengono disturbati op se si cerca di prenderli, possono diventare un po’ aggressivi». È normale quindi che possano spaventare i residenti e anche i bagnanti che in questo periodo affollano la spiaggia. Belli sì, ma liberi non possono più restare, almeno in un villaggio dove passa chiunque. Così alla fine la decisione l’ha presa il Comune che già in passato era stato interpellato sulla questione.

Le contromisure

In pratica, i pavoni di Stella di Mare saranno dati in adozione ai privati che ne faranno richiesta e portati quindi via. C’è anche una fattoria didattica interessata che ha già fatto un sopralluogo. «La situazione è seguita costantemente», spiegano dal Comune, «i pavoni saranno affidati ai privati e ce ne sono già alcuni che hanno fatto richiesta. Ovviamente ci saranno da organizzare le catture perché ci sono delle regole da seguire per prendere gli animali senza disturbarli e senza fargli male. Tutto sarà fatto in modo da non nuocere in alcun modo agli uccelli». Si cercherà di organizzare comunque tutto quanto prima per scongiurare episodi come quelli dei giorni scorsi. Due pavoni erano stati infatti trovati morti nella lottizzazione, quasi certamente uccisi e a quanto pare altri esemplari sono stati portati via di nascosto. Un gesto inutile dal momento che bastava soltanto fare richiesta per adottarli.

I rischi

Le contromosse sono arrivate proprio quando la questione rischiava di farsi più spinosa. Alcuni residenti, pur ribandendo il massimo rispetto per gli animali, avevano denunciato alcuni problemi che questi stavano creando nel villaggio «con i loro versi impediscono di dormire, vanno sui tetti e piegano le antenne dei televisori e inoltre siccome sono ghiotti di gechi per cercarli cercano di sollevare le tegole». Tempo fa si era anche pensato di chiedere al Parco di Molentargius, ma l’ipotesi era stata subito scartata in quanto nell’area umida vige il divieto di introdurre queste specie in aree protette in quanto potrebbero turbare l’equilibrio e creare anche un inquinamento genetico. E non era andata a buon fine nemmeno la possibilità di un trasloco a Monte Urpinu dove si trovano già altri esemplari.