Un piano di restyling per le scuole 

Pioggia di finanziamenti per le scuole superiori di Alghero. Dalla Provincia stanno per arrivare ingenti risorse per il restyling dei vecchi edifici, l’ammodernamento dell’impiantistica e la realizzazione di impianti sportivi. Oltre tre milioni di euro reperiti anche con il contributo di fondi provenienti dal Ministero, ma anche dall’Università e dalla dotazione relativa al Progetto Iscol@.

La Provincia di Sassari, con propri fondi, ha coperto i costi del campo polivalente che sorgerà al Liceo artistico “Costantino”: 550 mila euro per costruire una palestra coperta dove c’era già il campo da basket. Ulteriori 200 mila euro serviranno, invece, per l’adeguamento delle norme di sicurezza e antincendio.

Gli interventi

Anche il liceo classico “Manno” è interessato da un importante investimento. Oltre 800 mila euro a carico del Miur, per l’abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di un impianto elevatore, l’adeguamento delle norme di sicurezza e l’efficientamento energetico, con la sostituzione di parte dei serramenti esterni, per un importo pari a 460 mila euro. Ulteriori 400 mila euro serviranno, ancora, per il consolidamento dei contro soffitti e delle coperture dell'edificio.

Lo Scientifico “Enrico Fermi” beneficerà di 800mila euro per adeguamenti edilizi, lavori di miglioramento sismico, statico e antincendio. Una cifra analoga è stata stanziata per il polo professionale. L’Alberghiero di piazza Sulis con 530 mila euro sostituirà tutti gli infissi, mentre l’Ipia, con 288 euro, migliorerà le condizioni di sicurezza, consolidando il muro di recinzione e risanando i solai.