Un piano contro gli allagamenti 

Una situazione preoccupante confermata dall’attuale amministrazione di via Porcu. «È uno dei primi problemi prioritari che abbiamo rilevato», spiega il vicesindaco. «La situazione del sistema fognario quartese è drammatica, con interi quartieri che non hanno le condotte di acque bianche e nere separate. E il risultato è lo scenario a cui assistiamo ogni volta che piove: strade allagate e disagi in diverse zone della città. Per questo è necessario ricostruire la situazione attuale per intero, partendo da quei quartieri dove si concentrano i problemi maggiori».

Problema che puntualmente finisce al centro del dibattito politico. «Come ogni autunno con l’arrivo delle piogge, tra via Turati e via Della Musica, il transito di automobili e pedoni diventa impraticabile con disagi e rischi per i residenti, in attesa della realizzazione del collettore fognario che, si spera, dovrebbe risolvere il problema», sottolinea il consigliere comunale di Fdi Michele Pisano. «Oltre alla doverosa manutenzione dei tombini, è necessario mettere al centro del dibattito i rapporti che l’amministrazione ha in corso con Abbanoa, a un anno quasi dalla firma del protocollo d'intesa che ha siglato il passaggio alla società dei sette impianti di depurazione delle lottizzazioni».

Lo sanno bene i residenti del rione di Santo Stefano, che con l’arrivo delle prime piogge nei giorni scorsi hanno vissuto gli stessi disagi che puntualmente si presentano ogni autunno e inverno: strade allagate, come in via Della Musica, dove da anni si attendono i lavori per la realizzazione della nuova rete fognaria. Situazione simile nel quartiere di San Benedetto, con via Trieste che da sempre vive le maggiori criticità.

Parte la fase di riordino delle condotte fognarie in città e nel litorale, con i primi 50mila euro stanziati dal Comune per disegnare la “mappa” della rete e pianificare la tranche iniziale degli interventi. Partendo dai quartieri più problematici, Santo Stefano e San Benedetto in primis, lì dove ad ogni acquazzone le strade puntualmente si allagano. «Al momento il sottosuolo è un mistero, un disastro che stiamo cercando di risolvere», ammette il vicesindaco Tore Sanna, «anche perché da questo dipende il futuro turistico e ambientale della città».

Il dibattito

Sulla costa

Scenario simile nel litorale. «Lì siamo alle prese con un collettore generale, quasi concluso, dove la competenza è in mano ad Abbanoa», sottolinea Sanna. Di fatto mancano 200 metri per il collegamento al depuratore di Is Arenas, «ma il nodo riguarda i collaudi di opere che sono state realizzate anni fa e dove pare che l’iter stia andando avanti. Mentre quello che succede nelle lottizzazioni è in molti casi un mistero».

Ora si procederà per gradi: prima la mappatura - con le prime risorse ricavate in bilancio - poi la divisione della città in zone in base alle priorità. «Dovremo lavorare per lotti», aggiunge Sanna, «anche perché per risolvere il problema in tutto il territorio non basterebbero 50 milioni di euro».

