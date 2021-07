Un pezzo di legno al posto della reflex 

È la versione moderna del “pacco”, la più classica e antica delle truffe. Le vittime sono convinte di riuscire a fare un affare imperdibile, spesso con prezzi sul filo del reato, ma in realtà tutto si trasforma nel più tradizionale dei raggiri: una scatola che all’esterno è perfetta, e dentro contiene un pezzo di legno al posto della fotocamera o del un computer di ultima generazione.

Le storie

Dall’inizio dell’anno sono tre le persone che hanno segnalato di essere state truffate con modalità molto simili, descrivendo anche il giovane che avrebbe rifilato loro il pacco. In due casi avrebbero contattato il truffatore su un sito di annunci, nel terzo caso il contatto è avvenuto nel parcheggio di un noto centro commerciale di Sestu. Il risultato è stato sempre lo stesso. Erano convinti di fare l’affare, acquistando una macchina fotografica a meno di cento euro, ma di originale e integro c’era solo la confezione. Dentro, in tutti i casi, c’era un pezzo di legno. «Volevo acquistare una reflex», racconta l’ultima vittima, che la scorsa settimana ha presentato denuncia in Questura a Cagliari e poi ha raccontato l’accaduto su Facebook, «l’ho cercata su un gruppo d’acquisto online e c’era l’annuncio di un venditore nella zona di Sestu che proponeva uno stock di apparecchi nuovi provenienti dal circuito parallelo, ognuna venduta per 150 euro, modello base per principianti. Non l’avrei mai acquistata se fosse stato proposto di pagare online, ma offriva sia il pagamento che la consegna a domicilio».

I passi

Preso il contatto su Telegram, il venditore - descritto come un giovane e distinto, tra i trenta e i trentacinque anni - si è presentato a casa della vittima martedì della scorsa settimana. «Nel pianale del suo van aveva numerose scatole di attrezzature elettroniche, tutte perfettamente sigillate», conclude la vittima, «ha detto che doveva fare varie consegne e mi ha dato la scatola della mia reflex. Ne aveva una aperta e mi ha fatto vedere che la macchina fotografica era perfetta, ma ho scelto di prendere quella sigillata. Quando sono entrato in casa e l’ho scartato, dentro c’era un pezzo di legno». La storia del raggiro è finita ieri su Facebook, pubblicata dal giovane con uno pseudonimo, ma subito sono comparsi i messaggi di chi, nei mesi scorsi, ha subito l’identica truffa. In un caso si è trattato di un tablet, nell’altro un'altra macchina fotografica. In comune il fatto che le scatole fossero perfettamente identiche alle originali, integre e avvolte nel cellophane, ma che dentro non c’era nulla.

Le denunce

Alla fine, in mano alle vittime non è rimasto che una scatola senza valore e le chat su Telegram (collegate ad un numero di cellulare) con cui il truffatore e l’acquirente si sono messi d’accordo per l’acquisto. Il sospetto, vista l’indicazione di Sestu nell’annuncio sul web ed il numero di raggirati, è che la truffa possa essere replicata anche in altri centri dell’Area metropolitana. Sulla vicenda ci sono accertamenti in corso della Polizia Postale (sul numero di telefono), ma per ora l’unica raccomandazione possibile è la prudenza. Evitare di acquistare merce troppo scontata proposta dal su canali paralleli (con merce importata senza Iva e con prezzi di mercati svalutati), oppure – peggio ancora – da provenienza dubbia ai limiti dell’incauto acquisto se non proprio della ricettazione. Una truffa analoga si era verificata una ventina d’anni fa, sempre nella zona commerciale di Sestu, quella volta con uno stock di videoregistratori che in realtà si rilevarono dei mattoni. In quel caso il truffatore si era messo a vendere direttamente ai margini della statale 131 ed i raggirati furono una dozzina.

