Un percorso ciclistico nella natura 

Partire dal distretto rurale di Sant’Isidoro e realizzare una rete ciclo-pedonale lungo la vecchia strada statale 125 fino a San Gregorio. Obiettivo? Unire la zona rurale della borgata quartuccese al Parteolla, passando per Burcei e attraversando: San Paolo, il villaggio Delle Mimose, il villaggio dei Gigli, quello delle Rose e Monti Nieddu. Tutti centri abitati da numerose famiglie che, oggi sono costrette sempre a utilizzare l’auto per spostarsi nei paesi vicini.

La proposta

La proposta arriva dalla Green Community 7 Fradis, un’associazione nata con l’intento di proporre un percorso alternativo all’auto in grado di gli spostamenti quotidiani in bici o a piedi verso la Città Metropolitana e l'intermobilità, garantendo, però, la sicurezza.

Un progetto che farebbe da animatore per una serie di cambiamenti di valorizzazione della zona, facilitando il nascere di una Green Community e stimolando l’integrazione tra i diversi villaggi per uno sviluppo sostenibile, attraverso la creazione di sentieri dietro gli alberi già esistenti e ponticelli per attraversare i numerosi ruscelli.

Biodiversità

«Questo parco ciclo-pedonale che prevede una valorizzazione del verde tutto attorno, se unito all'anello verde, l’idea dei polmoni verdi nell’area vasta, già approvato dalla Città Metropolitana, avrebbe un effetto sinergico dal punto di vista della biodiversità, di cui beneficerebbero anche la città e l’hinterland», afferma Valeria Pintus promotrice dell’iniziativa.

I benefici

I benefici di un parco ciclo-pedonale sono diversi. Primo fra tutti la sicurezza per auto, pedoni e ciclisti. «Spesso chi va in bici blocca il traffico, indispettendo gli automobilisti, che azzardano sorpassi pericolosi. La vecchia 125 è praticamente la palestra di tutte le società sportive di ciclismo di Cagliari: una pista ciclabile garantirebbe la sicurezza di tutti», aggiunge Pintus. «Inoltre svilupperebbe il senso comunità e salvaguardia dell’ambiente, migliorando la coesione sociale, ma ci sarebbe anche una valorizzazione del patrimonio agro-forestale».

Opportunità economiche

Senza dimenticare neanche che ci sarebbero notevoli opportunità economiche per gli operatori della zona in quanto un progetto di questo tipo faciliterebbe anche lo sviluppo di un turismo sostenibile, fuori dalla stagione estiva, dando così numerosi vantaggi ai bed and breakfast presenti a Sant’Isidoro.

La bellezza dei sentieri

«Si potrebbero valorizzare i sentieri interni lungo la vecchia strada che portano a luoghi di interesse naturalistico e di bellezza paesaggistica come il Parco Sette Fratelli, fino ad arrivare alle spiagge di Geremeas e Castiadas o ai monti della zona di Burcei, Serpeddì, Monte Genis. Oltre che a siti di interesse storico ed archeologico, come ad esempio la Tomba Giganti is Concias a Quartucciu».

