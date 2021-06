Un pentito, il trans ucciso, il suicidio un caso difficile per Manrico Spinori  

«Manrico Spinori, magistrato della Procura di Roma, nobile di origine, con una madre ludopatica, melomane, conteso dalle donne, investigatore scrupoloso, ha un problema: un collaboratore di giustizia ha rivelato che in una inchiesta di dieci anni prima, sull’omicidio di Veronica, escort transessuale d’alto bordo, il “contino” ha incolpato del delitto l’uomo sbagliato, un austero colonnello che per la vergogna si suicidò».

Scrittore noir, sceneggiatore e traduttore Giancarlo De Cataldo, autore del best seller “Romanzo criminale”, e di altri romanzi di successo, parla del magistrato Manrico Spinori alle prese col terzo, problematico caso: “Il suo freddo pianto” (Einaudi, 227 pagine, 17,50 euro - ebook 9,99). Vicenda inquietante che gli procura parecchio disappunto. Allora, chi ha ucciso Veronica?

«Per Spinori la rivelazione impone la riapertura del caso. Alle indagini partecipano tutte le “valchirie” della sua squadra investigativa: la segretaria Brunella, la sarda Gavina Orru, “maga della rete” e l’ispettrice Deborah Cianchetti, il braccio destro: donne forti, decise e intelligenti».

Deborah Cianchetti è la più attiva: come si concilia la sua attività con il flemmatico Spinori?

«Lei è l’alter ego di Manrico e insieme rappresentano due Italie. In questa inchiesta condividono un momento radical chic, ma questo non significa che i loro intenti convergano sempre: lei è più un animale di strada, è una sbirra che al minimo sospetto ti sbatte in galera e amen. Ma insieme lei e Spinori sono forti, non si lasciano sfuggire niente, anche se in questa vicenda la Cianchetti ha metodi un po’ discutibili».

Il caso si riapre perché c’è chi pesca nel torbido?

«L’inchiesta aveva portato al suicidio di una persona che si era proclamata innocente, ecco perché Manrico pensa subito sia una cosa seria. Nonostante lo scetticismo generale, si appella alla sua coscienza riuscendo a comunicare agli altri le sue sensazioni: e il caso riprende quota a dispetto di intralci, fughe di notizie, menzogne e avvertimenti».

In casi del genere polizia e magistratura si muovono come nel romanzo?

«Tecnicamente è la ripresa di un caso irrisolto. Spinori e le persone che lo coadiuvano, sono animate da un impulso epico: capire com’è andata. La verità non è un optional e la possibilità che abbia commesso un errore lo tormenta. Da magistrato, so che la tendenza alla verità è protagonista, anche se la giustizia e l’investigazione vengono raccontate spesso molto male: c’è un profluvio di programmi tv, i social diventano tribunali, ma chi conosce il sistema sa quanta tensione, anche morale, produca l’attività investigativa».

I vari poteri soprattutto economici condizionano le azioni delle persone. Ma, come lei si chiede, “quanta parte della nostra economia è controllata dalla malavita organizzata”?

«Quando dico “nostra” non intendo solo l’Italia ma tutte le economie come Shadow banking (la raccolta ombra dei crediti bancari). I criminali hanno molto denaro liquido e la possibilità di convertirlo rapidamente in flussi di valuta, grazie alla capacità di movimentare capitali illegali che, in momenti di crisi, si confondono facilmente con quelli legali. Noi italiani ne abbiamo più coscienza, conosciamo le radici, perché la mafia è un “portento” italiano. Ma anche se gli altri paesi fanno finta che sia un problema etnico, in realtà in una società globalizzata come questa, il denaro circola dappertutto e va dove ce n’è di più. Quindi è un fenomeno mondiale».

Nel romanzo lei inserisce tra gli uomini della polizia personaggi ambigui: conoscenze reali o fantasia?

«Il noir italiano è stato spesso accusato di essere rassicurante, con poliziotti bravi e puliti a differenza dei francesi e degli americani corrotti e cattivi. In realtà il noir italiano è dialettico e noi scrittori, Carlotto, Lucarelli, me, Manzini, De Giovanni e il Faletti dei tempi d’oro, conosciamo l’ambiguità della natura umana e sappiano che non ci sono solo santi o solo diavoli: li raccontiamo entrambi».

La lirica, grande passione di Spinori, aiuta alla soluzione del caso. Come?

«Il mantra del Manrico Spinori è che“non esiste situazione umana, compreso il delitto che non sia già stata rappresentata da un’opera lirica” e io ci credo profondamente».

