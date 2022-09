Un patto per la tutela delle dune sarde  

Ancora alle fasi preliminari, il progetto vuole mettere nero su bianco le azioni per la gestione degli ecosistemi dunali. «L’obiettivo è avere un’unione di intenti, non solo con i Comuni, ma anche con le associazioni ambientaliste, di buone pratiche che possano essere messe a sistema e riuscire a veicolare tramite la Carta la volontà delle amministrazione locali di tutelare questi beni», aggiunge Mattias. «Dopo l’approvazione della carta ogni amministrazione potrà integrarla tenendo conto delle peculiarità e criticità del proprio territorio».

«L’iter è iniziato diversi mesi fa, quando Pomezia per prima aderisce alla carta Comuni custodi della macchia mediterranea, parlando con chi ha dato il via a quel progetto ci siamo resi conto che manca un qualcosa di simile che possa tutelare anche le dune costiere», spiega Giovanni Mattias, biologo, assessore all’ambiente a Pomezia. «Questa di Cagliari è la quarta tappa, andremo in Puglia e poi a il 21 novembre a Pomezia per l’ultimo passaggio con l’approvazione della Carta».

Custodire e tutelare gli ambienti costieri attraverso la nascente “Carta dei Comuni Custodi delle Dune costiere Mediterranee”. L’iniziativa è stata presentata ieri nella sala congressi del parco di Molentargius a Cagliari ed è promossa nell’Isola dall’associazione Amici del giardino di Sardegna. Nella Carta, a cui dovranno aderire le amministrazioni locali, che hanno a cuore le coste sarde, verranno indicati tutti i principi e le azioni da mettere in campo per una corretta gestione e conservazione di questo ecosistema di grande valore naturalistico, paesaggistico e turistico.

Il piano

Collaborazione

Veicolare la conoscenza del bene ambientale e comprendere come tutelarlo sono dunque i punti dai cui partire. «Questa iniziativa, pero, vuole essere anche un po’ più ambiziosa e far riconoscere il cosiddetto transetto Mediterraneo, composto dalla posidonia, patrimonio dell’umanità», evidenzia Francesco Cancellieri, presidente AssoCea Messina Aps. «Un’azione che non deve essere vista solo come conservativa, ma che deve ambire alla valorizzazione dei questi ecosistemi nei termini che sono oggi della transizione ecologica e digitale: quindi non strutture ingessate che vanno contro lo sviluppo, ma strutture interconnesse che seguono la strada dello sviluppo sostenibile».

