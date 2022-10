Un pasticcio da Corte dei conti  

Il cantiere eterno del mercato civico di via Mazzini è finito nella lente di ingrandimento della Procura della Corte dei Conti interessata, sulla base della corposa documentazione acquisita, a capire come sia possibile che i lavori dopo cinque anni e due appalti, siano ancora fermi. Oltre la demolizione di una parte della vecchia struttura non si è andati. Buona parte del finanziamento di tre milioni è stato utilizzato per realizzare il parcheggio aperto un anno fa, che faceva parte dello stesso progetto. Per il mercato si riparte da zero; quindi altro finanziamento che si ipotizza non inferiore a 2 milioni di euro, gara d’appalto, apertura del cantiere e infine, sperando nella buona stella, la conclusione di una storia infinita e forse sbagliata. Insomma tutto è ancora in altro mare e di tempo ne è passato tanto, troppo perché questa storia possa passare sottobanco.

La storia

L’11 aprile 2016 il mercato di via Mazzini traslocava in via Cimarosa nei locali presi in affitto dal Comune «per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del vecchio immobile». Il tempo necessario: inizio lavori 8 gennaio 2017, fine lavori 3 giugno 2018. Dopo quattro anni gli interventi al mercato di via Mazzini non solo non sono ultimati ma neppure iniziati. Di quel cantiere da tre milioni di euro, la città ha visto finora solo il parcheggio che faceva parte del mega progetto nato nel 2004 con l’approvazione da parte del Consiglio comunale del programma degli interventi per lo sviluppo e l’occupazione (ex Foro Boario, ex carcere militare e il nuovo mercato di civico di via Mazzini). Delle tre opere dopo 18 anni dalla delibera del Consiglio è stata ultimata solo l’ex Foro Boario.

Gli scenari

Il Comune, intanto, sta lavorando per accorpare il punto vendita di via Mazzini nel mercato di via Costa, perché «spendere 136 mila euro ogni anno per il canone di locazione di quei locali non è più ammissibile. Meglio utilizzare quelle risorse per riqualificare e rilanciare i locali di via Costa». Così l’assessora alle Attività produttive Rossana Fozzi. Uno dei comproprietari dell’edificio di via Cimarosa però precisa: «Il canone annuale non è di 136 mila euro all’anno ma di 78 mila». Esattamente quanto riportato nel sito ufficiale del Comune alla voce “tabella canoni da locazione”: 78 mila euro, il valore della locazione dei 550 metri quadrati del mercato civico “provvisorio”. «Il Comune faccia le scelte che vuole ma il canone indicato nella riunione in cui si è parlato nell’accorpamento è ben lontana da quella effettivamente pagata”, precisa ancora il comproprietario di via Cimarosa. In attesa di trovare una soluzione le casse comunali ogni mese continueranno a sborsare fino alla scadenza del contratto (ottobre 2022, sicuramente rinnovabile) 6.500 euro al mese per la locazione. Fatti i conti il Comune ha sborsato complessivamente non meno di 400 mila euro oltre le spese per la ristrutturazione dei locali, le bollette luce e acqua, i frigo, le spese per la pulizia, l’ordinaria amministrazione. Una botta finanziaria e un disastro -burocratico mica da niente.