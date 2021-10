Un passo falso della Dinamo  

Brindisi 89

Dinamo 80

Happy Casa Brindisi: Carter (1 r.), Adrian 17 (5/8, 1/3 da tre punti, 6 r.), J. Perkins 16 (2/2, 4/6, 3 r.), Zanelli ne, Visconti 4 (1/1, 0/3, 4 r.), Gaspardo 29 (4/4, 7/8, 3 r.), Ulaneo ne, Redivo 7 (0/3, 1/4, 3 r.), Guido ne, Chappell 5 (1/2, 1/2, 1 r.), N. Perkins 9 (2/6, 1/2, 8 r.). All. Vitucci.

Banco di Sardegna Sassari: Logan 7 (2/4, 1/5, 1 r.), Clemmons 15 (3/7, 2/3, 3 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier, Chessa ne, Burnell 10 (5/6, 0/1, 8 r.), Bendzius 11 (1/5, 3/5, 1 r.), Mekowulu 13 (5/9, 0/2, 8 r.), Gentile 9 (3/5, 1/2, 3 r.), Battle 12 (5/8, 0/3, 4 r.), Borra 3 (1/2, 1 r.). All. Cavina.

Arbitri: Lo Guzzo, Vicino e Noce.

Parziali: 30-23; 52-41; 67-57

Note: tiri liberi: Brindisi 12/13; Sassari 9/11. Percentuali di tiro: Brindisi 31/58 (15/28 da tre, ro 9 rd 24); Sassari 32/67 (7/21 da tre, ro 11 rd 19).

Il Brindisi è della più effervescente Happy Casa che conduce la gara dal 7' in poi con un vantaggio che oscilla tra i 4 e i 14 punti. Finisce 89-80 per la squadra di Vitucci che mette a nudo tutto quello che ancora non c'è nella squadra sassarese. I 52 punti messi a segno dai padroni di casa nel primo tempo sono frutto di tre componenti: l'alta velocità, la serata strepitosa di un Gaspardo (inizia con 5/5 da tre) e la difesa del Banco che appare preoccupata di non subire in area, ma dopo due-tre passaggi è in ritardo su rotazioni e chiusure sui tiratori. L'attacco ha faticato contro l'atletismo dei giocatori di casa. Un dato eloquente: 67 tiri presi (19 in più di Brindisi) ma basse percentuali e soprattutto appena 11 liberi conquistati. Eppure Mekowulu ha iniziato vincendo il duello con Nick Perkins. Nel secondo tempo le percentuali da tre di Brindisi sono diventate normali, ma Sassari non è riuscita ad avere un quintetto che giocasse con produttività omogenea.

La cronaca

Brindisi spezza l'equilibrio con le triple, soprattutto di Gaspardo. Dal buon approccio (+2 al 4' con uno straripante Mekowulu) si passa al -12 del primo quarto (30-18) che diventa anche -14 nel secondo quarto nonostante una discreta zona 2-3 e l'impegno di Borra al posto di Mekowulu. Qualche lampo di Bendzius e Battle serve solo per andare al riposo sul 52-41. Nel terzo quarto un paio di fiammate di Gentile, nell'ultimo anche la carta dei tre piccoli con Burnell da “4” vicino a Mekowulu. Si risveglia Clemmons ed è improvvisamente -4 (76-72 al 37') ma Gaspardo la chiude con una schiacciata e due bombe.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata