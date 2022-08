Un parco per le associazioni 

Il progetto punta alla valorizzazione dell’area dell’ex fiera zootecnica, nella zona “Sa inza americana” a Macomer, come parco delle associazioni culturali, ma mancano le risorse. L’intervento è considerato strategico. Il Comune deve però reperire le risorse necessarie per recuperare gli antichi edifici, la gran parte in abbandono e degrado, per destinarli ad attività associazionistiche ricreative. Prevista la sistemazione delle aree esterne con spazi adatti al tempo libero e alle attività all’aria aperta. Sarà realizzato anche un anfiteatro per ospitare eventi culturali e spettacoli con un palco fisso. Saranno create le strutture con attività sociali per i disabili, la riqualificazione del centro ippico e realizzati i percorsi salute.

Recupero

Saranno riportati agli antichi splendori tutti gli edifici e gli angoli caratteristici che, fino a 40 anni fa, erano le sedi direzionali della fiera del bestiame. L’area è stata tra le più importanti per il settore agropastorale nell’Isola poiché, in primavera, sin dall'inizio del secolo scorso, vi venivano organizzate le grandi mostre del bestiame a livelli regionale e nazionale. Era la sede dove venivano esposti i migliori capi bovini e ovi-caprini. Negli anni Ottanta, l’allora Comunità montana, vi realizzò strutture per ospitare attività lavorative per i disabili, in gran parte utilizzate dalla cooperativa Progetto H. Alcuni di quei capannoni attendono da circa 30 anni di essere utilizzati e sono in stato di abbandono. Ma è la parte anteriore dell’area (tra via Lussu e la strada verso la zona archeologica di Tamuli) che il Comune intende valorizzare.

Il problema

«Per ora abbiamo ottenuto il finanziamento per la progettazione - dice l’assessora ai Lavori pubblici, Filomena Colleo - pensavamo di realizzare l’opera con un mutuo, che però non ci è stato concesso. Continueremo a chiedere per ottenere le risorse necessarie». Ora i vecchi uffici direzionali della mostra zootecnica sono occupati dal “Coro città di Macomer” e dal gruppo di ballo “Tradizioni popolari” che provvedono alla manutenzione da 20 anni.