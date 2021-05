Un parco contro l’abbandono 

Per metà è una giungla equatoriale, al cui degrado spesso pongono rimedio i residenti tassandosi e quindi sostituendosi ad Area o al Comune: giardinieri per senso civico e necessità. L’altra parte della sponda è un piccolo gradevole orto urbano le cui dimensioni stanno per essere triplicate grazie a un progetto da un milione e mezzo che il Comune ha messo a bando (verranno invitate 15 imprese) con il programma di recupero delle periferie.

Il progetto

È il Parco lineare rio Cannas: in parte avviato una quindicina di anni fa, ora è destinato a un ulteriore salto di qualità perché la zona interessata andrà dal ponte di via Lucania sino a viale Trento, vicino al campo sportivo Santa Barbara. Nuove e attrezzate aree verdi, prati, piste ciclo pedonali, panchine, camminamenti sicuri allineati al corso d’acqua e in simbiosi con l’ambiente, messa a dimora di piante e aiuole, sistemazione dell’alveo del ruscello: sarà un piccolo “eden” più vasto rispetto allo scorcio (e allo sconcio, viste le zone del ruscello lato palazzi di corso Iglesias) presente fra via Lucania e il ponte di via Cannas. Un programma in cui però ambizioni e contraddizioni quotidiane si scontrano producendo alla pari speranze e scetticismo. La parte del fiume lato via Cannas è infatti curata con dedizione dal Comune ma, oltrepassato il ruscello, gli altri terreni sia del Comune che dell’ex Iacp sono un’esplosione di erbacce e degrado assortito. Il massimo fra alcuni palazzi a inizio viale in cui Area nel 2006 realizzò gli scavi per costruire garage mai fatti: “crateri” invasi da vegetazione fuori controllo.

I cittadini

«Naturale che salutiamo con piacere il progetto del Comune – testimonia Susanna Piras, 55 anni – ma in un lato del viale si vive da 15 anni in un degrado peggiore di quello che si voleva superare: anche se erano abusivi, rimpiangiamo i garage che un po’ tutti avevamo nei pressi del ruscello perché ognuno comunque curava il proprio pezzo di terra». Luigi Piccioni, 75 anni, abita al pian terreno di un palazzo di corso Iglesias che si affaccia sul fiume in una delle zone in cui interverrà il nuovo progetto: ammette con orgoglio di essere «uno dei cittadini che ogni fine primavera sborsa con altri vicini di casa 200 euro per bonificare dalle erbacce almeno le zone vicine alle nostre finestre: non toccherebbe a noi ma mettiamo una mano sulla coscienza». Lo testimonia pure Antonello Cocco, 62: «Talvolta a disboscare ci pensiamo noi: grave l’abbandono quasi ventennale di un paio di cantieri». Anche Alessandro Bullegas, 75 anni, pesa bene gli entusiasmi: «Il Comune può anche varare questo programma, ma rischia di essere vano se Area non rimette in moto i suoi interventi sospesi». Fra prati, vigneti e roseti, i settori già nati lato via Cannas attraggono molte famiglie: «Vietato però – confessa Daniela Cutilli, 46 - dare un’occhiata oltre il ruscello: un altro mondo». E parla di «situazione disastrosa che smorza gli entusiasmi» anche Enrico Floris, 74. Per Francesco Lindiri, 76 «l’incoerenza fra le condizioni delle due aree è un’offesa: noi residenti della parte del ruscello lato corso Iglesias ci sentiamo cittadini di serie B pur pagando le tasse come tutti». Il progetto promette <di superare ogni contraddizione - replica il vice sindaco Gian Luca Lai - definisce in modo netto le aree, elimina le incomprensioni, riconnette alla città una parte appunto trascurata».

