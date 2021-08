Un parcheggio nella banchina deserta 

Le 39 multe rifilate agli automobilisti indisciplinati fanno riemergere con prepotenza un cronico handicap strutturale. Come se non bastassero i cerotti per tamponare le emergenze logistiche, con tre delle cinque banchine fuori uso in attesa degli interventi di manutenzione, il porto di Arbatax fa fatica ad accogliere le auto degli escursionisti che raggiungono la costa di Baunei. Anche ieri mattina 40 auto erano parcheggiate fuori dalle aree di sosta individuate nel 2018 dalla Guardia Costiera che dispose un’ordinanza sul parcheggio nella zona cantieristica. Tuttavia ieri, al contrario di quanto accaduto lunedì, nessuno ha segnalato l’intralcio dei mezzi. Ma c’è una soluzione che potrebbe andare incontro alle esigenze degli automobilisti: in virtù della sospensione dei collegamenti marittimi si può sostare sulla banchina di levante.

L’opportunità

Le navi per Civitavecchia non fanno più scalo ad Arbatax, quelle per Genova sono un pallido ricordo. Di conseguenza il molo di levante, che da agosto 2020 accoglieva i traghetti di linea dopo l’incidente sul dente d’attracco (ancora danneggiato), è libero da vincoli. «Il regolamento - ha confermato Francesco Maria Frasconi, 36 anni, comandante del Circomare di Arbatax - non vieta la sosta in quel tratto. L’importante è che non si creino intralci». Più di un automobilista destinatario della sanzione amministrativa da 206 euro ha sollevato perplessità sulla validità dei verbali perché l’area è priva di segnaletica verticale, anche se l’operazione del Circomare appare legittima avendo il personale accertatore applicato l’ordinanza emessa nel 2018 dal comandante dell’epoca, Antonello Fava. Il proposito del provvedimento in vigore da tre anni, adottato al termine di un confronto con le varie realtà operative del porto, è scoraggiare la sosta dei mezzi per evitare interferenze con le operazioni di alaggio.

Visione futura

In un momento storico in cui i collegamenti di linea sono paralizzati, al porto resistono le attività d’imbarco turistiche oltre a uno scarno traffico merci legato perlopiù all’Intermare e, negli ultimi anni, alla movimentazione di pale eoliche. Lo stesso è accaduto all’aeroporto, con i voli di aviazione civile sospesi da dieci anni, che qualche settimana fa è stato convertito a centro di vaccinazione e da mesi ospita le attività ricreative e culturali dell’Avioclub Ogliastra oltre a ospitare manifestazione sportive e ad accogliere ultraleggeri dall’Italia e dall’estero. Uno spazio pubblico inutilizzato è così diventato assai utile, anche in chiave sociale, per la collettività.

