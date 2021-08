Un parcheggio al posto del cinema 

Dai ieri i primi venti parcheggi sono finalmente a disposizione di residenti e commercianti del centro storico di Selargius. Sono stati messi a disposizione in via Tazzoli dopo un taglio del nastro simbolico, mesi di lavori intervallati da interruzioni del cantiere - causa Covid e maltempo - e varie proroghe che hanno fatto slittare a più riprese l’apertura al pubblico. «Sono spazi che consentiranno di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini e delle attività della zona, vista la nota carenza di aree destinate alla sosta», il commento del sindaco Gigi Concu dopo l’inaugurazione con i tecnici del Comune e i primi automobilisti che hanno usufruito subito dell’opportunità.

La demolizione

Il progetto era stato annunciato lo scorso anno dopo il via alla demolizione del vecchio cinema Astra, edificio privato poi acquisita dal Municipio e da tempo un rudere in attesa si decidesse sulla sua futura destinazione. Scartate le prime ipotesi su un riutilizzo come sede comunale, l’attuale amministrazione ha optato per la demolizione così da realizzare un’area di sosta gratuita, la seconda in città dopo quella di piazza Martiri di Buggerru. «È un altro piccolo grande traguardo raggiunto, parte di un più ampio percorso che porterà a triplicare quel numero», annuncia il primo cittadino, «perché una volta completati gli ulteriori interventi previsti in piazza Don Piras, oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria, si avranno complessivamente 58 stalli per auto più altri 14 destinati ai motocicli. Il tutto in un’area rimasta degradata per circa mezzo secolo».

Il piano comunale

In ballo c’è anche il progetto preliminare per completare e sistemare l’area parcheggio approvato di recente in Giunta. Un piano che si allaga alla piazza adiacente agli stalli inaugurati ieri in via Tazzoli. A disposizione ci sono 450mila euro, risorse dell’avanzo di bilancio al centro di una recente variazione del documento finanziario di previsione approvato in Consiglio comunale. Parte dello stanziamento servirà per l’esproprio di una casa campidanese e di un terreno privato, il resto per realizzare i nuovi posteggi. Ora si attendono il progetto esecutivo e il via ai lavori che il Comune conta di affidare entro la fine dell’anno. «Continuiamo a lavorare per rendere la nostra città sempre più bella e funzionale», ha aggiunto Concu.

La brutta abitudine

Una boccata d’ossigeno per residenti e commercianti della zona. Il piano della sosta in città è datato, cucito su un territorio che con gli anni ha visto arrivare sempre più cittadini dell’hinterland sino a sfiorare i trentamila residenti. Un problema confermato dal fenomeno della sosta selvaggia da tempo radicato in alcune strade del centro storico, da va San Nicolò a via Sant’Agostino, dove le auto vengono parcheggiate ovunque tanto che l’amministrazione comunale sta valutando l’attivazione di un servizio di rimozione forzata col carro attrezzi.

