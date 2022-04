Un paese in ostaggio dei vandali 

«Troppi atti vandalici: per questo motivo al Parco di via Tirso, unico spazio chiuso, i ragazzi potranno entrare solo in presenza di adulti, almeno fino all’arrivo di un nuovo gestore». Il sindaco Giorgio Zucca, di fronte al ripetersi di atti di «inciviltà e cattiveria», dice di essere «amareggiato» ma «non mi arrendo» e invita i genitori «a essere vigili e attenti e sensibilizzare i figli al rispetto della cosa pubblica, dato che verosimilmente, talvolta, si tratta di gesti di minorenni».

Teppisti scatenati

«Il fenomeno del vandalismo - afferma Zucca - non è un fenomeno a noi lontano. Purtroppo anche a Sardara di recente si registrano notevoli danni alle infrastrutture. Il primo risale al novembre, quando fu barbaramente decapitata la statua di Emilio Lussu, nell’omonima piazza. Un’opera di Pinuccio Sciola, grande artista di San Sperate. Un danno affettivo e anche economico, abbiamo stanziato cinquemila euro per sistemare la statua e altre strutture vicine». Per il primo cittadino un esempio che dimostra quanto «questi vili atti, che condanno fermamente, non arrecano un danno a qualcuno in particolare, ma a tutta la comunità, compresi gli stessi autori». Dietro ciascun danno «c’è il dispiacere di chi costruisce, abbellisce, porta servizi, e il menefreghismo di chi invece distrugge per il semplice gusto di farlo». Non un solo luogo, ma quasi tutto il paese è stato preso di mira, il più delle volte complice il buio della notte. Ovunque vetri rotti, cancelli divelti, insegne pubblicitarie piegate, come quella all’ingresso del sito nuragico di Sant’Anastasia, fino ai pozzi in alcuni spazi cittadini.

Il Parco

Una delle principali vittime è il Parco comunale, con i suoi impianti sportivi, prato verde, vialetti alberati, un chiosco, un’area giochi per bambini. «La mano dei soliti ignoti - prosegue - nulla ha risparmiato. Gli spogliatoi dei campi sportivi sono stati danneggiati, i vetri degli infissi rotti e le serrature portate via, come pure gli irrigatori. I faretti dell’illuminazione presi a sassate, vetro ammucchiato sul prato e giochi non più utilizzabili». Alla fine l’impegno: «Stiamo lavorando duramente per restituire alla comunità il parco giochi di un tempo». E l’appello: «Ai cittadini chiedo collaborazione. Da parte mia non mancherò di segnalare pubblicamente questi atti, sperando che possa far riflettere i responsabili e stimolare comportamenti rispettosi».